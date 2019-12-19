Николай Статкевич во время акции

Возле Красного костела в Минске зажгли свечи солидарности.

19 декабря активист Дмитрий Полиенко с друзьями возложили свечи к Красному костелу в Минске. В акции также принял участие один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич и активисты «Народнай Грамады», передает «Радыё Свабода».

Всего у Красного костела собралось около 20 активистов и журналисты. Милиционеры в штатском следили, но не вмешивались.

Николай Статкевич сказал, что Площадь 2010 повторится в 2020-ом году и будет победоносной. Политик считает, что белорусы сами должны сменить Лукашенко, иначе он сдаст независимость страны.

николай статкевич

Дмитрий Полиенко с Анастасией Гусевой и другими активистами возложили к скульптуре Святого Юрия возле Красного костела портреты политзаключенного Михаила Жемчужного, активиста Святослава Барановича, Ильи Вoлoвика и Вадима Бойко, осужденных по «делу антифашистов», и Никиты Румянцева, которых активисты считают политзаключенными.

По словам Дмитрия Полиенко, сегодня он, помимо солидарности с политзаключенными, демонстрирует уважение к людям, которые 9 лет назад вышли на Площадь в знак протеста против фальсификации «президентских выборов» 2010-го года.

ДМИТРИЙ ПОЛИЕНКО

Через 20 минут после возложения свечей активисты разошлись.

На одном из листов бумаги, который положили к скульптуре вместе со свечой, написано:

«Лукашенко - баста! Политзаключенным-свободу!».