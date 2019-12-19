Пресс-конференция Путина: старый анекдот 3 Александр Подрабинек

19.12.2019, 19:36

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Александр Подрабинек

Фото: RFE/RL

Ежегодное пережевывание главой Кремля одних и тех же идей и обещаний оставляет людей равнодушными.

Если одним и тем же людям раз за разом рассказывать один и тот же анекдот, то очень скоро они перестанут не только смеяться, но и слушать рассказчика. Примерно так обстоят дела и с ежегодной большой пресс-конференцией Путина.

Подведомственные Кремлю медиа изо всех сил стараются привлечь внимание общества к этому событию, но получается это не очень хорошо. Ежегодное пережевывание Путиным одних и тех же идей и обещаний оставляет большинство людей равнодушными. Вымученно бодрые речи российского президента не рождают в обществе ни новых мыслей, ни каких-либо эмоций.

Точно также трудно было бы себе представить, чтобы в советские времена кто-нибудь глубокомысленно размышлял над уличными лозунгами «Народ и партия едины!» или «Да здравствует советский народ – строитель коммунизма!» Эти плакаты висели на каждом углу и в общем-то их уже никто не замечал. Но висеть они были должны – таков порядок.

Такой же порядок и с большими путинскими пресс-конференциями. Они стали частью системы, от них уже невозможно отказаться.

Такой отказ означал бы, что система меняется, но что для Кремля может быть страшнее, чем перемены? Людей, требующих в России перемен, в лучшем случае записывают в иностранные агенты, в худшем – отправляют за решетку. Поэтому пресс-конференции Путина проводятся с той же унылой обреченностью, что и съезды КПСС в Советском Союзе.

Провели пресс-конференцию и в этом году. Она была для Путина уже пятнадцатая по счету. Прошлогодняя проводилась 20 декабря, в День работников органов госбезопасности. Но 19 декабря – тоже неплохой выбор, в России как раз отмечается День подразделений военной контрразведки ФСБ (то, что раньше называлось особым отделом сначала ВЧК, а потом – ГПУ и НКВД). А в какой еще день полковнику КГБ Владимиру Путину устраивать свои пресс-конференции?

Как и в прошлом году встреча с журналистами проходила в Центре международной торговли. Разумеется, Путин не был бы Путиным, если бы хоть немного не опоздал. На этот раз 1895 журналистов ждали его всего семь минут. В отличие от прошлых пресс-конференций на нынешней журналисты в подавляющем большинстве уже не выглядели собранием клоунов, стремящихся выглядеть посмешнее и тем самым привлечь к себе внимание Путина.

Тем не менее просьб решить частные проблемы хватало. Кто-то жаловался на отсутствие дорог и мостов, кто-то – на дороговизну авиабилетов, кто-то просил сохранить школу, больницу или жилища ветеранов войны. И конечно, плакатики в руках журналистов наглядно демонстрировали уровень деградации российской журналистики: от «Важно» и «Я только спросить» до «Путин президент армян» и «Сила России в единстве». Девица из Екатеринбурга с плакатом «Я люблю Путина» просила построить метро в ее городе. Причем здесь журналистика, непонятно. Многие журналисты начинали свои вопросы со слов благодарности Путину, а заканчивали свои мутные выступления приглашением Путину приехать к ним в город.

Уровень ответов соответствовал уровню вопросов. На дурацкие вопросы были такие же дурацкие ответы, а на вопросы прямые и по существу Путин отвечал по одной и той же схеме: есть, конечно минусы, но есть и плюсы; не все еще сделано, но есть планы и уже многое делается; у нас есть проблемы, но они характерны для всех стран, так что мы не самые худшие. От некоторых вопросов, например, о возможном своем преемнике или о своих дочерях он просто ушел, ничего по сути не ответив.

По-настоящему острых вопросов Путину никто так и не задал. Возможно, иностранные журналисты слишком дорожат своей аккредитацией в России, а о российских журналистах нечего и говорить. Тем не менее, крохи полезной информации из четырехчасовой пресс-конференции главы государства все же удалось почерпнуть.

Отвечая на вопрос о пересмотре конституции, Путин сказал, что возможно стоит убрать из нее слова «два срока подряд» в статье о сроках президентских полномочий, и могут быть перераспределены полномочия между парламентом и президентом. Понятно, что за этим стоит невысказанная вслух мысль о преобразовании России из президентской республики в парламентскую, что позволит Путину в должности премьер-министра оставаться у власти неограниченно долго.

Белорусская корреспондентка из телеканала «Министерство идей» намекнула на желательность пересмотра Беловежских соглашений, которые она отнесла почему-то к преступлениям Горбачева. Путину идея пересмотра не понравилась, вопрос этот, по его мнению, давно решен и пересмотру не подлежит. В то же время, отвечая на другой вопрос, он подчеркнул, что решение о создании «союзного государства» России с Беларусью правильное. Что же касается получения Беларусью российского газа по внутренним российским ценам, то для этого, как он дал понять, нужны общие правила и законы, общие государственные структуры.

Не раз во время пресс-конференции Путин перезодил рассуждения к историческим темам. Видно было, что тема эта его очень интересует и говорит он о ней с большим удовольствием. Так он признал, что тоталитаризм — это плохо, но ставить нацистскую Германию на одну доску СССР недопустимо. Он долго и скучно пережевывал старые советские мифы о начале Второй мировой войны, о предательской роли Запада, о Мюнхенском сговоре и вынужденности советско-германского пакта о ненападении.

С большим удовольствием и я бы даже сказал вдохновением Путин говорил об иллюзорности представлений об однополярном мире и на самом деле его многополярности, что является заслугой прежде всего России и Китая. Было видно, что это важная для него тема, и успешное противостояние США и вообще Западу он считает большим своим достижением.

Вероятно, этими своими мнимыми заслугами и еще более великими целями он оправдывает свою многолетнюю узурпацию власти, созданный им авторитарный режим в России и нарастающие в стране политические репрессии. Вполне вероятно, что он также сможет найти подходящие оправдания не только для новых витков жесткой конфронтации с остальным миром, но и для начала глобальной войны.

На площади перед зданием Центра Международной Торговли, где проходила пресс-конференция Путина, стоит памятник древнегреческому богу Гермесу, покровителю торговли. Выбирая место для встречи с журналистами, Путин возможно не знал, что Гермес покровительствует не только бизнесменам, но также ворам и обманщикам. А ворами на Руси в Средние века называли людей, покушавшихся на устои государства или укравших власть. Так что место было выбрано правильно.

Александр Подрабинек