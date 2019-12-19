Перевозчики о ситуации с «дозволами»: Если Минтранс не отреагирует, мы – банкроты 19.12.2019, 19:47

Белорусские дальнобойщики рассказали, как намерены действовать.

Польская сторона выдала на 2020 год белорусским дальнобойщикам 199 тысяч разрешений на въезд. Это столько же, сколько в 2019-м году. Но из-за новой системы распределения их белорусским Минтрансом ситуация среди перевозчиков обострилась – некоторые фирмы остались и вовсе без «дозволов».

В какой мере это коснулось брестских перевозчиков и что они собираются делать в сложившейся ситуации? Это узнавала «Брестская газета».

О чем речь?

«Дозволом» перевозчики называют разовое разрешение на въезд грузового автомобиля. Его выдает министерство транспорта той страны, куда направляется машина с грузом. Каждый документ имеет уникальный номер и гасится при прохождении границы. Повторно воспользоваться таким разрешением на въезд нельзя.

В чем проблема?

Польские «дозволы» стали дефицитными еще с конца 2017 года, когда появилась необходимость увеличивать квоту разрешений исходя из потребностей белорусских перевозчиков. Тогда базовая квота разрешений Польши составляла 188 тысяч двухсторонних, транзитных и в/из третьих стран разрешений.

В 2018 году сторонам удалось договориться на 203 тысячи разрешений. На 2019 и 2020 годы разрешения переданы в одинаковом количестве – по 199 тысяч. Столько же белорусских разрешений было передано в Польшу.

Однако в этом году Минтранс Беларуси впервые за последние 15 лет ввел распределительный принцип выдачи «дозволов». Многие перевозчики остались вообще без единого разрешения на въезд в Польшу, кому-то выдали слишком мало для того, чтобы работать и получать прибыль, а некоторые, как это водится, оказались «в шоколаде».

Проблема с нехваткой «дозволов», по некоторым данным, коснулась около 400 – 600 мелких фирм-перевозчиков.

Как делили «дозволы»?

В БАМАП (Белорусской ассоциации международных автомобильных перевозчиков) уверяют, что «делили» все честно. Беда в том, что Польша не хочет давать белорусской стороне больше разрешений на перевозки грузов.

Распределение разрешений проходило по схеме, которая описана в утвержденной Министерством транспорта и коммуникаций Беларуси инструкции.

По этой впервые утвержденной схеме в этом году при распределении «дозволов» в Минтрансе учитывали выручку. Шансы получить их имели только те, у кого на одну машину она составила 41,799 тысячи рублей. Это около 40% от среднего значения на один грузовик всех белорусских перевозчиков.

Некоторые перевозчики считают, что такое распределение несправедливо. Они сетуют на то, что не у дел остались мелкие компании, у которых по паре-тройке автомобилей. Кто-то считает, что при распределении нужно применять дополнительные коэффициенты, ведь выручка – не самый объективный показатель.

Почему это важно?

Из-за отсутствия «дозволов» одни белорусские фирмы по организации международных перевозок и вовсе не смогут работать, другие – будут трудиться не в полную силу, а то и себе в убыток.

Это повлечет за собой потерю рабочих мест для сотрудников таких фирм, а для государства – многомиллионные потери для бюджета из-за недополучения налогов от перевозчиков.

Те же, у кого «дозволы» есть, спокойно могут поднимать стоимость перевозок на правах избранных, а это повлечет рост цен, который в конечном итоге отразится на обычных гражданах.

Что говорят брестские перевозчики?

Ситуация с «дозволами», безусловно, коснулась и брестских фирм-перевозчиков.

Дальнобойщик Иван из Бреста занимается грузоперевозками с 2013 года. Работает он сам на себя, поэтому в его распоряжении всего один грузовой автомобиль, да и тот взят в кредит, который еще не выплачен. На следующий год ему не выдали ни одного «дозвола», а ведь кроме Польши он и не ездит никуда. В итоге брестчанин остался на следующий год без работы, кредит ему платить нечем.

И он в подобной ситуации с «дозволами» не одинок.

«Польских разрешений нам не дали. Что мы будем делать, пока не знаем. Думаем написать письмо в Министерство транспорта. Дело в том, что у нас ситуация отличается от других. Мы все документы подали, но у нас не хватило выручки. По какой причине? У нас парк смешанный. Машины в основном маленькие. Они по объему в пять раз меньше, чем фура. Грузоподъемность у них в 18 раз меньше (1,2 тонны против 22). Но никто не реагирует на этот момент. Не может быть выручка у этой маленькой машинки такая же, как у фуры! – объясняет руководитель одной из брестских компаний, которого зовут Виктор.

Он предлагает изменить принцип распределения «дозволов», при котором выручка будет учтена с учетом других показателей: грузоподъемности, объема грузового отделения и фрахтовых ставок.

«Если к нам применить такой коэффициент, то у нас получится такая выручка, какой у фур и не бывает. По крайней мере этого будет достаточно для того, чтобы нам выделяли разрешения, как российские, так и польские, – пояснил Виктор. – Они (Минтранс – прим. авт.) предлагают осваивать новые рынки… Ну так пусть предложат большим корпорациям, у которых нет на самом деле никакой прибыли, а есть большая выручка за счет того, что они покупают в лизинг новые машины. Я считаю, что подход абсолютно неправильный».

По словам собеседника, если ситуация с разрешениями на въезд в Польшу для его фирмы не разрешится, то придется объявить ее банкротом. Другого выхода Виктор пока не видит.

«Если Министерство транспорта никак не отреагирует, мы уже банкроты. То есть мы с Нового года не сможем ехать никуда», – добавил он.

Некоторым грузоперевозчикам «повезло», и им какое-то количество «дозволов» все-таки выдали.

«Я получил 15 «дозволов». У меня 15 машин. То есть по одному «дозволу» на машину. А одна машина делает как минимум дважды в месяц перевозки. То есть я потерял 15 перевозок из Европы в Россию, – рассказал Николай, руководитель другой брестской компании, которая работает на рынке грузоперевозок 23 года. – Мы здесь ничего сделать не можем. Все решается в Минтрансе. Еще будут выделять два вида польских разрешений, но сколько там их выделят, я буду знать только в конце месяца. Того, что мне выделили на сегодняшний день, хватит на два месяца из трех в квартале. Куда ехать на третий месяц, я пока не знаю».

Есть ли альтернатива «дозволам»?

Кроме одноразовых разрешений, так называемых «дозволов», есть еще многоразовые – книжки ЕКМТ, которые выдаются на год, рассказал «БГ» руководитель еще одной брестской фирмы по организации грузоперевозок Эдуард.

«Они точно так же распределяются между перевозчиками в соответствии с поданными заявками. В зависимости от прежде всего выручки перевозчики получают книжки и могут по ним работать без наличия одноразовых «дозволов». Но эти книжки имеют всяческие ограничения по странам, в которых они используются. Кроме того, подвижной состав должен быть не ниже нормы Евро-5. У нас 21 автомобиль. Мы ежегодно получаем около 10 таких книжек», – пояснил он.

Какое есть решение?

В Минтрансе говорят, что пересматривать количество разрешений на первый квартал и давать перевозчикам дополнительные не будут.

Каждый год Минтранс и БАМАП ведут переговоры с компетентными органами иностранных государств, в том числе Польши, об увеличении квот разрешений.

В 2019 году переговоры по обмену разрешениями с Польшей проводили на трех заседаниях смешанных комиссий, была встреча на уровне министров, обсуждали проблему на белорусско-польском экономическом форуме. Но квота осталось неизменной, и единственная договоренность, к которой пришли, – возможность использовать 10 тысяч разрешений из квоты 2020 года в декабре текущего года, ведь последние разрешения этого года были выданы 29 ноября.

Такое решение польская сторона мотивировала тем, что потребности польских перевозчиков в белорусских разрешениях меньше, чем потребности белорусских перевозчиков, и полученная на текущий год квота разрешений не будет использована польскими перевозчиками.

Следующие переговоры с польской стороной пройдут во втором квартале 2020 года. Какую стратегию на них выберет Минтранс Беларуси и что решат с квотами – вопрос открытый. Конечно, лучшим вариантом для Беларуси было бы выделение Польшей дополнительных разрешений, в которых нуждаются белорусские перевозчики.

А пока перевозчикам, которым не досталось «дозволов» или их оказалось мало, Минтранс советует осваивать новые направления, например Россию и Украину.