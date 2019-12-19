Как минчанин проучил расклейщиков объявлений в подъездах 1 19.12.2019, 20:10

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Иллюстрационное фото

Многое можно изменить к лучшему, только начав шевелиться.

«Деньги в кредит. Быстро. Без поручителей», бесконечные распродажи кожаных курток, дубленок, постельного белья, оптовые поставки картошки и прочая рекламная нечисть на стенах и дверях вашего подъезда — неужели вы от всего этого не устали? Лично меня беспокоит внешний вид дворов и улиц города, и я уверен, что многое можно изменить к лучшему, только начав шевелиться — задавая вопросы, пытаясь найти решение, пишет городской активист Дмитрий Корсак для «Онлайнера».

Минск — чистый город, говорят многие, но я уверен, что его можно сделать намного чище, причем не в административно-приказном порядке.

Когда в очередной раз обратил внимание на обрастающие уродливыми бумажными наростами стены подъездов и столбы в окрестностях остановок, решил отказаться от роли пассивного наблюдателя и попробовать разобраться в вопросе. Для начала занялся отловом ребят, которые клеили такие объявления. На это понадобилось всего несколько дней. Встретившись с ними, объяснял: мне нужны лишь контакты работодателя. Они с радостью его «сдавали». К слову, очень часто расклейщиками были детишки, учащиеся 7—8 классов, и у меня параллельно возникал вопрос легальности их трудоустройства.

Звонил работодателям, обращался в ЖЭС, встречался с сотрудниками Минсктранса и Минскгорсвета. Постепенно передо мной нарисовалась общая картина происходящего. В Минске сегодня работает порядка десяти организаций, специализирующихся на расклейке объявлений, они делят между собой город. За каждой отдельной фирмой негласно закреплена территория, в некоторых местах конкурируют сразу несколько компаний. Надо отметить, что лишь некоторые из этих фирм действительно стараются работать аккуратно и дают своим сотрудникам прямое указание не портить фасады, большинство же правилами приличия пренебрегает. Те, кто предлагает микрокредиты, чаще всего расклеивают объявления самостоятельно, привлекая «внештатных» расклейщиков из категории людей с невысокой социальной ответственностью.

Вот вам один из конкретных примеров, как мне удалось поймать расклейщика за руку: на специальной доске возле подъездов помещается около 10 объявлений, заказчик требует разместить 15, и понятно, что часть приходится клеить на двери или стену. Дальнейший разговор с заказчиком мог привести как к извинениям и обещаниям все исправить, так и к глухому игнору. Но системно ничего не менялось.

Я писал заявления в милицию, предоставляя информацию: кто клеил, когда и где, по чьему поручению и т. д. В результате все обращения передавали в местные ЖЭСы, порой — через вышестоящее начальство, которое при этом умудрялось применять карательные санкции к рядовым сотрудникам за то, что на их участке творится «непорядок». Точно знаю, что в прошлом году несколько раз штрафовали мастеров одного из ЖЭСов Октябрьского района столицы. Дошло до того, что люди пригрозили уволиться с работы, только после этого их более-менее оставили в покое.

Чтобы вам было понятно, почему возмущались работники ЖЭСа, вот некоторые цифры: в каждом из четырех подъездов дома, в котором я живу, располагается 12 квартир. За уборку всего дома платят 24 рубля в месяц — 6 рублей за подъезд! В эту сумму включена также очистка дверей и стен от несанкционированных бумажных наростов. Кто будет готов работать за эти деньги, понимая, что существует еще и опасность получить штраф?

А теперь о реальной стоимости усилий. Я добился привлечения к ответственности одной из организаций, занимавшихся незаконной расклейкой объявлений. Они «пометили» 20 столбов и получили за это штраф около 500 рублей. В то же время видел расчет, проведенный Минсктрансом: на работы по восстановлению нормального вида этих столбов потребуется порядка 1500 рублей. Считайте, что разницу, составляющую 1000 рублей, оплатили мы с вами — пассажиры и налогоплательщики.

Мне показывали видеозаписи с камер наблюдения. Видно, как женщина фактически ежедневно лепит на один и тот же столб новое объявление, причем продолжается это месяцами. С расклейщиками объявлений пытаются бороться всеми возможными способами. Их гоняют сотрудники ЖЭСов, на людей, портящих стены, регулярно поступают жалобы в милицию, но в большинстве своем они спускаются на коммунальные службы, и круг замыкается — возле каждого подъезда не поставишь дворника с метлой, который будет гонять нарушителей. По номерам в объявлениях рассылают SMS с требованием прекратить расклейку и угрозами штрафов, но это малоэффективно. Номера, как правило, оформлены на подставных людей, которые совершенно не в курсе происходящего.

Неужели ничего нельзя сделать? Я считаю, что можно. Но важно пройти несколько этапов. В первую очередь необходимо понять, что это реальная проблема. Попробуйте посчитать: 20 столбов — это 1500 рублей из одного частного случая. «Пострадавших» столбов, подъездов, остановочных пунктов десятки тысяч, и это уже сотни тысяч рублей ежемесячно. Могу предположить, что за год общая сумма, потраченная на ликвидацию последствий вредительства расклейщиков объявлений, может приблизиться к миллиону. Добавьте к этому тысячи трудочасов дворников, электриков, сотрудников Минсктранса, которые тратят свое драгоценное время на бесконечную борьбу. Пока это — неблагодарный сизифов труд, воронка, которая постоянно высасывает ресурсы у города.

Сколько я ни изучал международную практику, нашел только один способ борьбы с такого рода вредительством. Он весьма эффективно используется в Праге, где весь центр города — один сплошной музей под открытым небом. Чехи просто блокируют номера телефонов, которые появляются в стихийных объявлениях. Наши коммунальщики пробовали поступать точно так же. Как мне рассказали, «Белтелеком» готов пойти навстречу и отключать стационарные городские телефоны. А вот с операторами мобильных сетей договориться предсказуемо сложнее — они вполне обоснованно опасаются исков от частных лиц.

Здесь мы снова можем вспомнить, что не одни в мире, и, оглянувшись, увидим, что с подобными проблемами столкнулись наши соседи. В Киеве в прошлом году был принят закон, регулирующий правила, по которым определяются и блокируются номера телефонов из нелегальных объявлений. Оговорена система сбора доказательств — такие номера попадают в отдельную базу, на протяжении нескольких дней проводятся контрольные звонки. Если причастность номера к объявлению и злой умысел доказаны, телефон блокируют, а информацию передают в налоговую и, если надо, в милицию. Думаю, нечто подобное можно создать и у нас. Для борьбы с нарушителями, возможно, потребуется создание нового отдела в Мингорисполкоме. Но я уверен, что эти несколько новых рабочих мест позволят сотням людей ежедневно заниматься не ковырянием в приклеенных бумажках, а своими прямыми обязанностями.