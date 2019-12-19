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США ввели санкции против двух иранских судей

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  • 19.12.2019, 20:26
США ввели санкции против двух иранских судей

Судьи наказывали иранцев за пользование свободой слова и собраний.

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух иранских судей, которые, согласно имеющейся информации, наказывали иранских граждан и обладателей двойного гражданства за пользование свободой слова и собраний, заявили в четверг в Министерстве финансов США, передает «Голос Америки».

Как говорится в заявлении Минфина, судьи Аболгассем Салавати и Мохаммед Могиссех «реализовали извращенное правосудие, проводя показательные процессы, в рамках которых журналистов, адвокатов, политических активистов и членов этнических и религиозных меньшинств Ирана наказывали за пользование свободой слова и собраний, приговаривая их к длительным тюремным срокам, избиванию плетьми и даже смертной казни».


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