Погрязли в коррупции? 3 19.12.2019, 20:35

3,617

Что происходит на белорусских предприятиях.

Генеральная прокуратура проверила предприятия нефтяной, газовой и химической отрасли в концерне, и выявила десятки преступлений. В том числе были такие «эпизоды» и в ОАО «Белшина», пишет «Бобруйский курьер».

Большинство преступлений, обнаруженных надзорным органом в «Белнефтехиме» – это взяточничество за лоббирование интересов коммерческих структур в ходе процедур закупок. Всего за 2018-й год было выявлено 22 преступления (в 2017-м – 26), и за 10 месяцев текущего года – 13.

Генеральная прокуратура установила многочисленные факты, когда представители государства – работники концерна – получали в подчиненных организациях вознаграждения в нарушение указа от 19-го февраля 2008-го года № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора». В ОАО «Белшина», например, отдельным работникам концерна выплатили средства при отсутствии у завода чистой прибыли за I квартал 2018-го года. В Генпрокуратуре отмечают, что хотя такие выплаты противоречат законодательству, концерн утверждал отчеты представителей государства…

По данным Верховного суда, в течение первого полугодия 2019-го года за коррупционные преступления в Беларуси были привлечены к ответственности 463 человека.