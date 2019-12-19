Сколько чего можно везти белорусам через границу 19.12.2019, 21:14

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Рекомендации специалистов.

Как привезти бытовую технику, сколько продуктов и алкоголя можно ввозить в Беларусь в зависимости от частоты пересечения границы, что изменилось в таможенном законодательстве и нормах ввоза, рассказали vgr.by в Гродненской региональной таможне.

Неделимого товара больше нет?

С 1 января 2020 года при въезде в Беларусь не будет применяться понятие «неделимый товар».

Что такое неделимый товар? Это одна вещь для личного пользования весом более 35 кг, например холодильник, стиральная или посудомоечная машина. Если раньше пошлина высчитывалась от всего веса товаров, то сейчас — только в части превышения.

С 1 января 2020 года на такой товар будут действовать существующие нормы:

— если пересекаешь границу один раз в три месяца и реже, то можно беспошлинно ввозить товары на сумму 500 евро и весом не более 25 кг;

— если пересекаешь границу чаще одного раза в три месяца, то можно везти товары на сумму 300 евро и не более 20 кг.

Представим ситуацию. Человек едет в первый раз за три месяца и везёт посудомоечную машину за 300 евро весом 36 кг. В этом случае действует пункт о превышении веса. Ему можно везти 25 кг, лишние — 11 кг. В этом случае уплачивается либо 30 % стоимости, либо 4 евро за каждый лишний килограмм. Получается, что за машину придётся заплатить пошлину 44 евро (11 кг умножаем на 4 евро).

Обратите внимание, что если у вас только посудомоечная машина и вы исчерпали свой лимит, то беспошлинно больше везти ничего нельзя. За стиральный порошок, продукты придётся также заплатить пошлину.

Два телефона в год и один телевизор

Сo 2 августа вступили в силу изменения в правила ввоза из-за границы товаров для личного пользования. Сейчас в течение одного календарного года можно ввозить по одной единице таких товаров: газовая либо электрическая плита, кухонная варочная панель, вытяжка, духовой шкаф, водонагреватель, косилка для газонов, оборудование для бытовой мойки авто, монитор, ноутбук или нетбук, телевизор, велосипед, надувная лодка, лодочный мотор, игровая приставка и других.

В течение одного календарного года можно ввозить для личного пользования два мобильных телефона, принтера, сканера, планшета, две детские коляски.

Что с зимними шинами?

В год можно ввозить не более четырёх новых пневматических шин, а также колёс б/у к каждому авто и мототранспорту при условии, что сведения о перевозящем товары указаны в свидетельстве о регистрации транспортного средства либо в другом документе (счёте-справке, договоре купли-продажи, договоре дарения и других). Бывшие в употреблении покрышки в Беларусь ввозить запрещено!

Что касается товаров, то раз в неделю для личного пользования можно везти не более одной единицы каждого наименования.

Продукты питания и алкоголь

Раз в месяц и чаще можно везти не более 10 кг продуктов, а раз в неделю — не более 5 кг. Но если ездишь за границу несколько раз в день, то разрешается брать не более 1 кг.

Раз в семь календарных дней и чаще — не более 5 кг продуктов питания, из них алкогольных напитков и пива — не более 1 л для пересекающих границу транспортом, 0,5 л — для пеших или на велосипеде. Если пересекаешь границу несколько раз в день, то ввозить можно только 100 граммов.

Как быть, если вернули с границы

Если выехали в Польшу в первый раз за три месяца, но в Кузнице вас развернули назад, то в следующий раз (даже если поедете за границу хоть на следующий день) белорусские таможенники не будут применять к вам урезанные нормы 300 евро и 20 кг.

Главное передать сотрудникам таможни декларацию с отметкой «После возврата», проставленной в графе для служебного пользования, а также паспорт (или другой документ) с отметкой сопредельной стороны об отказе во въезде гражданина. У польских пограничников это, как правило, аннулирование штампа.