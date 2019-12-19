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Дмитрий Аленичев может возглавить минское «Динамо»

  • 19.12.2019, 20:53
Дмитрий Аленичев может возглавить минское «Динамо»
Дмитрий Аленичев

Нынешний рулевой футбольного клуба Сергей Гуренко, по всей видимости, покинет свой пост.

Российский специалист Дмитрий Аленичев может возглавить минское "Динамо".

Белорусский клуб рассматривает кандидатуру 47-летнего специалиста, последним местом работы которого был "Енисей", отмечает pressball.by.

Нынешний рулевой минчан Сергей Гуренко, по всей видимости, покинет свой пост.

В минувшем чемпионате Беларуси команда заняла четвертое место.


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