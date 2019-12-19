Дмитрий Аленичев может возглавить минское «Динамо»
- 19.12.2019, 20:53
Нынешний рулевой футбольного клуба Сергей Гуренко, по всей видимости, покинет свой пост.
Российский специалист Дмитрий Аленичев может возглавить минское "Динамо".
Белорусский клуб рассматривает кандидатуру 47-летнего специалиста, последним местом работы которого был "Енисей", отмечает pressball.by.
Нынешний рулевой минчан Сергей Гуренко, по всей видимости, покинет свой пост.
В минувшем чемпионате Беларуси команда заняла четвертое место.