Минздрав: При перестрелке у здания ФСБ в Москве пострадали пять человек 19.12.2019, 20:59

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Иллюстрационное фото

Нападавший отстреливался по спецназовцам, а также по окнам главного здания ФСБ на Лубянке.

При перестрелке у здания Главного управления ФСБ в Москве пострадали пять человек, сообщает «Новая газета» со ссылкой на Минздрав.

Раненым оказывается необходимая помощь. Ранее Минздрав сообщал о том, что двое сотрудников службы находятся в тяжелом состоянии. Данные о погибших до сих пор разнятся.

Из окон дома напротив здания ФСБ

Видео очевидца pic.twitter.com/ubtU79KsXy — Новая Газета (@novaya_gazeta) 19 декабря 2019 г.

Журналисты передают, что сейчас перекрыт выход из метро «Лубянка» к Центральному детскому миру и на Мясницкую улицу.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Инцидент произошел около 18:00. Cначала агентство «Москва» со ссылкой на ФСБ сообщало версию о трех нападавших: первых двух убили в здании приемной ФСБ, а последнего, который успел выбежать на улицу, застрелили около 19:15 в переулке по соседству. Впоследствии новость аннулировали.

Однако потом на Интерфаксе со ссылкой на ФСБ вновь появились данные о том, что нападавший был один, а прорыва в здание спецслужбы не было. Согласно записям, которые журналистам предоставили очевидцы, до убийства нападавший отстреливался по спецназовцам, а также по окнам главного здания ФСБ на Лубянке.