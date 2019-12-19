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Британец на прогулке нашел скелет ихтиозавра

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  • 19.12.2019, 21:22
Британец на прогулке нашел скелет ихтиозавра

Длина скелета - 1,6 метра

Мужчина, выгуливая собак, споткнулся о какую-то кость.

Житель английского города Столфорд, графство Сомерсет, Йон Гопсилл во время прогулки со своими собаками обнаружил окаменелый скелет ихтиозавра, пишет The Mirror (перевод — korrespondent.net).

54-летний британец рассказал, что на побережье он обо что-то споткнулся. Присмотревшись, он увидел окаменелость длиной чуть более полутора метров. Черепа Гопсилл не нашел.

Гопсилл, увлекающийся палеонтологией, решил, что ему посчастливилось наткнуться на скелет ихтиозавра. Это пресмыкающееся юрского периода.


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