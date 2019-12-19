Британец на прогулке нашел скелет ихтиозавра

Британец на прогулке нашел скелет ихтиозавра1
- 19.12.2019, 21:22
Длина скелета - 1,6 метра
Мужчина, выгуливая собак, споткнулся о какую-то кость.
Житель английского города Столфорд, графство Сомерсет, Йон Гопсилл во время прогулки со своими собаками обнаружил окаменелый скелет ихтиозавра, пишет The Mirror (перевод — korrespondent.net).
54-летний британец рассказал, что на побережье он обо что-то споткнулся. Присмотревшись, он увидел окаменелость длиной чуть более полутора метров. Черепа Гопсилл не нашел.
Гопсилл, увлекающийся палеонтологией, решил, что ему посчастливилось наткнуться на скелет ихтиозавра. Это пресмыкающееся юрского периода.