«Свет над жителями страны»: В Гродно привезли Вифлеемский огонь 19.12.2019, 21:35

Далее его передадут в Минск.

По традиции гродненские римо-католики приняли от своих польских единоверцев Вифлеемский огонь мира. Далее его передадут на восток: в Минск и в Россию, передает «Белсат».

Торжественную службу в гродненском Фарном костеле провели сразу несколько священников: гродненский епископ Александр Кашкевич и настоятель Фарного костела Ян Кучинский.

Фонарь с огнем через наполненный полумраком барочный костел к алтарю, под звуки органа, пронесла девочка-скаут. Только после этого зажегся свет.

На символическом уровне первоначальная тьма в храме ассоциируется с темной и холодной пещерой в Вифлееме, где родился Христос, а также с грешным миром, в который он пришел.

Епископ Александр Кашкевич в своей проповеди отметил, что скоро католики будут отмечать праздники Рождества Христова и воздавать честь Иисусу Христу, Сыну Божему. Также вспомнил момент из пророчества Исайи: «Народ, ходящий во тьме, увидел свет великий. Над жителями страны смертельной тени воссиял Свет, так как Ребенок родился нам, Сын дан нам…»

Верующие после этого имели возможность зажечь заранее подготовленные свечи от Вифлеемского огня, чтобы перенести их в свои дома и квартиры.

Сама же традиция передачи Вифлеемского огня была начата еще в 1986-м году в Австрии и объединяет христиан разных конфессий: и католиков, и православных.