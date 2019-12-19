«Полезные» западные санкции: что происходит с Россией 1 Евгения Горюнова

19.12.2019, 21:39

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Из РФ вывели в 3,6 раза больше средств, чем вложили.

Страны ЕС в очередной раз продлили санкции против России, введенные после оккупации ею Крыма и части Донбасса. Однако российские политики усердно делают вид, что влияние этих ограничений на экономику страны минимально, а в некоторых случаях даже позитивно.

«Эти санкции, наоборот, сплотили и помогли решить ряд экономических вопросов, которые стояли, в том числе, в части импортозамещения», –​ рассказал бывшей руководитель «крымской самообороны», депутат Госдумы России от аннексированного Крыма​ Михаил Шеремет.

В чем-то он прав, поскольку санкции заставили Кремль серьезно задуматься о переформатировании социально-экономической политики, результатом чего стало повышение пенсионного возраста для россиян. Проанализировать прямое влияние санкций сложно, однако их косвенный эффект в сочетании с падением цен на нефть оказался существенным.

Санкции Запада и контрсанкции России

В 2014 году ЕС и США ввели против России санкции за оккупацию Крыма и части Донбасса. Санкции направлены как против отдельных лиц и компаний, так и против целых отраслей экономики. В частности, в обороной сфере запрещается торговля военной продукцией и технологиями с Россией, а также поставка ей продукции двойного назначения. В энергетической сфере введен запрет на поставку в Россию оборудования и технологий для добычи нефти и газа в Арктике, на больших глубинах и сланцевых месторождениях.

Летом 2017 года в США приняли закон «о противодействии противникам Америки путем санкций», который допускает введение санкций со стороны Вашингтона и в отношении третьих стран за торговлю с Россией в подсанкционных сферах.

Таким образом, даже для тех, кто не поддержал санкции Запада, бизнес с Россией становится все более токсичным.

Не остался без внимания и российский банковский сектор – большинство крупных госбанков лишились возможности кредитования на Западе, что усложнило для них практику получения займов под низкие проценты.

В ответ на санкции Евросоюза Россия ввела контрсанкции – эмбарго на импорт сельхозпродукции и продовольствия. Эти меры были призваны не только «нанести ответный удар», но и стимулировать развитие собственного аграрного производства.

Однако, по мнению аналитиков, контрсанкции ударили, прежде всего, по самим россиянам: их негативный эффект превысил влияние западных санкций из-за существенного роста цен на целый ряд товаров в условиях низкой конкуренции.

Падение ВВП и российского рубля

По оценке МВФ, санкции вместе с падением цен на нефть привели к снижению темпов роста российского ВВП до минус 2,8% в 2015 году. Все это усилило нагрузку на государство и привело к сокращению ряда социальных программ. С 2017 года наблюдается некоторый рост российского ВВП, однако его темпы (1,3% в 2019 году) лишь подтверждают пессимистичные прогнозы экспертов о наступлении длительного периода стагнации для российской экономики.

Наряду с падением роста ВВП рекордно упал и российский рубль, просев в два раза – с 32,7 до 67 рублей за доллар США на протяжении 2014-16 годов. В последующие годы российская валюта немного стабилизировалась в рамках 63-65 рублей за доллар США. Такая девальвация рубля ударила по кошелькам россиян повышением цен на импортные товары. Еще больше пострадали долларовые заемщики, которым пришлось отдавать выросшие в два раза суммы кредитов.

Проблемы в нефтегазовой сфере

Вторая составляющая санкций – это эмбарго на поставку западных технологий и оборудования в Россию для нефтегазового сектора. В итоге эта страна не имеет возможности осваивать новые месторождения, в то время как старые скважины уже выработаны. Это грозит серьезными технологическими проблемами, поскольку для повышения объемов добычи на пустеющих месторождениях россияне начинают использовать повышенное количество химических реагентов. В результате весной 2019 года Беларусь и Украина отказались прокачивать в Европу «грязную» российскую нефть, содержание дихлорэтана в которой превышало допустимые показатели в 15-30 раз.

Из-за западных санкций в 2016-18 годах в России не были введены в эксплуатацию новые месторождения газа и нефти. При этом старые месторождения нефти уже выработаны на Урале на 70%, в Сибири – на 51%.

По прогнозам аналитиков, при сохранении санкций к 2025 году Россия потеряет 5% от текущей добычи нефти, а к 2030 году – 10% (1,1 миллион баррелей в день). В денежном эквиваленте это составит порядка 28,5 миллиардов экспортной выручки в год.

Из-за падения цен на нефть России приходится постоянно увеличивать ее добычу, хотя это и приносит все меньше денег. Если в 2013 году экспорт 236,7 миллионов тонн нефти принес России почти 154 миллиарда долларов прибыли, то экспортировав в 2018 году 260 миллионов тонн (на 10%), российские компании получили 129 миллиардов долларов (на 16% меньше).

В данном случае ключевую роль играют не столько санкции, сколько падение цены на нефть. Но технологические ограничения на разработку новых месторождений становятся все более серьезной проблемой для страны, экономика которой зависит от экспорта энергоресурсов – бюджет России на 46% наполняют доходы от их продажи.

Внешняя торговля

Санкции и ответные контрсанкции, безусловно, повлияли на внешнеторговый оборот России со странами Запада: к 2017 году российский экспорт в ЕС снизился на 43% в сравнении с 2013 годом, а импорт европейских товаров в Россию – на 48%.

Старые месторождения нефти уже выработаны на Урале на 70%, в Сибири – на 51%

Сокращение торговли с ЕС ударило по внешнеторговому обороту России, который с 2013 по 2016 годы сократился почти в два раза – с 523,3 до 281,7 миллиардов долларов США. Правда, с 2017 года намечается некоторый рост, однако общий объем экспорта и импорта России пока составляет лишь 80% от уровня 2013 года.

Наибольшие сложности вызывают ограничения в поставках европейского оборудования для промышленности. В результате ограничительных мер объем импорта немецких товаров в Россию снизился на 33%.

Банки и инвестиции

Под санкции Запада попали и государственные российские банки, на долю которых приходится более половины банковских активов. Санкции значительно ухудшили их финансовые результаты и повысили зависимость от Центробанка. Доля рублевых средств в объеме займов выросла с 13 до 41%. Не имея возможности получать выгодные кредиты на Западе, российские банки берут кредиты в Китае под высокие проценты для выполнения своих обязательств.

Оборот внешней торговли России с 2013 по 2016 год сократился почти в два раза

С каждым годом доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) – «настоящих» вложений в экономику страны без учета вывозимого капитала –неуклонно снижается: с 69 до 8,8 миллиардов долларов за пять лет. В итоге по уровню ПИИ Россия в 2018 году заняла последнее место среди развивающихся стран, уступив Нигерии и Венесуэле. Причина низких результатов, по мнению аналитиков, в санкциях и плохом инвестклимате.

На протяжении 2014-2018 годов объем прямых иностранных инвестиций в экономику России составил почти 99 миллиардов долларов. В то же время вывод капитала уже превысил 360 миллиардов долларов.

Импортозамещение

Поскольку контрсанкции касаются сырья и продовольствия, то основной акцент в России был сделан на рост аграрного сектора. По данным Росстата, на протяжении 2012-2017 годов этот сектор демонстрировал прирост в 20,7%. Однако после проведения сельскохозяйственной переписи оказалось, что данные были искусственно завышены регионами ради получения государственной поддержки. В итоге реальные темпы роста оказались в 2,5 раза меньше – 8,4% за пять лет. А в 2018 году вместо роста было зафиксировано падение сельхозпроизводства на 0,6%. Таким образом, аграрного прорыва контрсанкции не дали.

Импортозамещение европейских продуктов также оказалось фикцией. С 2016 года в России практически остановился рост производства сыров на фоне вытеснения их сырным продутом, доля которого достигла 36% в общем объеме.

В целом продуктовое эмбарго привело к росту цен не только на импортные, но и на российские продукты: сливочное масло подорожало на 79%, мороженая рыба – на 68%, курятина – на 41%, молоко – на 40%,масло подсолнечное – на 35%, макароны – на 34%, мука пшеничная – на 25%.

По мнению аналитиков, политика замещения импорта провалилась: к концу 2018 года доля предприятий, отказавшихся от закупки как импортных машин и оборудования, так и сырья и материалов, составляла не более 10%.

Крымский эффект санкций Запада

Не менее «полезными» оказались санкции Запада и для аннексированного Крыма, учитывая их персональный для полуострова характер. В результате принятых в 2014 году секторальных санкций ЕС запретил экспортировать из Крыма более 250 наименований продукции и импортировать оборудование для энергетики и телекоммуникации. Инциденты с обходом санкций имеют время от времени происходят, достаточно вспомнить немецкие турбины Siemens, ввезенные на полуостров по специальной схеме через российскую «дочку» немецкого концерна. Однако это, скорее, исключения, чем правило.

За годы российской аннексии полуострова его внешнеторговый оборот с Европой сократился в десятки раз. Например, экспорт крымских товаров в ЕС практически прекратился: в 2018 году он составил 34,7 тысяч долларов против 171,4 миллиона долларов в 2013 году.

Импорт европейских товаров на полуостров сократился в 20 раз – с 256,8 до 12,8 миллионов долларов. В 2013 году только Италия экспортировала в Крым товаров на сумму в два раза больше, чем весь европейский импорт полуострова сегодня.

В результате запрета западных стран на инвестиции доля иностранных капитальных вложений в Крыму снизилась в 10 раз – с 7,2 до 0,7. Поэтому иностранные инвесторы сегодня на полуострове на вес золота – они заходят только в составе совместных фирм, зарегистрированных в России.

Опасаясь попасть под санкции, на полуостров не заходят крупные российские банки (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк). В итоге финансовую деятельность на сегодня осуществляет только 7 банков. Это ограничивает возможности для ипотеки и иных вариантов кредитования. Не работают на полуострове и пластиковые карты Visa, выпущенные за пределами России.

Отказываются заходить в Крым и крупные российские мобильные операторы, поэтому на полуострове работают местные операторы, а качество связи оставляет желать лучшего.

Крупные торговые компании, опасаясь проблем, предпочитают не иметь дела с полуостровом, поэтомубольшинство товаров в Крыму дороже, чем в соседнем российском Краснодарском крае.

Из России вывели в 3,6 раза больше средств, чем вложили

Запрет США на использование ряда интернет-платформ поставил на грань выживания IT-сферу в Крыму, спровоцировав отъезд программистов с полуострова. Сделать покупки в интернет-магазинах для с крымской регистрацией невозможно, поэтому приходится искать обходные пути.

Поскольку большинство стран мира не признают законность российской аннексии Крыма, то крымчане не могут получить визы на въезд в ряд стран, предъявив паспорт, выданный на полуострове российскими службами. Многие крымчане предпочитают украинские документы – более 166 тысяч украинских заграничных биометрических паспортов получили жители полуострова за несколько лет.

Евгений Горюнова, Крым.Реалии