Свидетель стрельбы на Лубянке: Выстрелов было очень много
- 19.12.2019, 22:12
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Очевидцы уверены, что стреляли из автомата.
Вечером 19 декабря неизвестный открыл стрельбу, предположительно, из автомата, у здания ФСБ на Лубянке. В ФСБ сообщили, что нападавший был один и проникнуть в здание спецслужбы ему якобы так и не удалось. Погиб сотрудник ГИБДД Илья Фисенко: он скончался на месте от ран. Минздрав позже сообщил, что "крайне тяжело" ранены два сотрудника ФСБ, один из них в голову, а всего пострадали пять человек.
«Настоящее время» расспросило свидетелей происшествия, что они видели и слышали.
— Стрельба была очередью, велась, скорее всего, из автомата. Нас спрятали в кафе, выключили свет, включили гирлянду с музыкой прямо.
Что было страшно, то, что мы не знали, где происходит стрельба, были слышны звуки напротив. Потом в районе 6.30 нас перевели в подсобное помещение. Мы вышли во двор здания и зашли в подъезд. В подъезде мы сидели и ждали до семи часов.
— Это подъезд жилого дома?
— Да, жилого дома.
— Как много было человек с вами в кафе и как быстро вы поняли, что произошло?
— Сразу я не понял – я сидел в наушниках, работал за ноутбуком. В какой-то момент забежали в кафе люди, потом забежал мужчина, сказал всем уйти, выключить свет. Там стеклянные витрины, и там все очень хорошо было видно.
— Расскажите, что было видно из окон?
— Из окон я видел сотрудника, который укрывался – сначала за машинами, потом переместился – там есть будка, скорее всего, парковщика, и там тоже два человека укрывались. Это были, скорее всего, сотрудники из полиции.
— После автоматной очереди, которую вы слышали вначале, были еще выстрелы?
— Выстрелов было очень много. Они длились где-то минут 30, может, больше. Но они моментами длились.
— Вам было страшно?
— Да, было страшно.
— В итоге вы около часа пробыли в кафе?
— Да, где-то так.
Второй свидетель происшествия, с которым удалось поговорить, рассказал, что видел, как одного человека забрала скорая помощь.
— По-быстрому [его] в эту "скорую" закинули, я не знаю, но, по-видимому, он был уже мертвый.
А дальше нас просили подальше от места [отойти].
Там очередями стреляли, поэтому я не считал, [сколько было выстрелов].
— Вы уверены, что это были очереди?
— Конечно. Стреляли, скорее всего, из автомата.
— Сколько раненых вы видели?
— Я лично видел только одного сотрудника, который лежал, видимо, мертвый. Он был в форме, знаете, как постовой.