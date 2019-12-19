Свидетель стрельбы на Лубянке: Выстрелов было очень много 19.12.2019, 22:12

1,154

Очевидцы уверены, что стреляли из автомата.

Вечером 19 декабря неизвестный открыл стрельбу, предположительно, из автомата, у здания ФСБ на Лубянке. В ФСБ сообщили, что нападавший был один и проникнуть в здание спецслужбы ему якобы так и не удалось. Погиб сотрудник ГИБДД Илья Фисенко: он скончался на месте от ран. Минздрав позже сообщил, что "крайне тяжело" ранены два сотрудника ФСБ, один из них в голову, а всего пострадали пять человек.

«Настоящее время» расспросило свидетелей происшествия, что они видели и слышали.

— Стрельба была очередью, велась, скорее всего, из автомата. Нас спрятали в кафе, выключили свет, включили гирлянду с музыкой прямо.

Что было страшно, то, что мы не знали, где происходит стрельба, были слышны звуки напротив. Потом в районе 6.30 нас перевели в подсобное помещение. Мы вышли во двор здания и зашли в подъезд. В подъезде мы сидели и ждали до семи часов.

— Это подъезд жилого дома?

— Да, жилого дома.

— Как много было человек с вами в кафе и как быстро вы поняли, что произошло?

— Сразу я не понял – я сидел в наушниках, работал за ноутбуком. В какой-то момент забежали в кафе люди, потом забежал мужчина, сказал всем уйти, выключить свет. Там стеклянные витрины, и там все очень хорошо было видно.

— Расскажите, что было видно из окон?

— Из окон я видел сотрудника, который укрывался – сначала за машинами, потом переместился – там есть будка, скорее всего, парковщика, и там тоже два человека укрывались. Это были, скорее всего, сотрудники из полиции.

— После автоматной очереди, которую вы слышали вначале, были еще выстрелы?

— Выстрелов было очень много. Они длились где-то минут 30, может, больше. Но они моментами длились.

— Вам было страшно?

— Да, было страшно.

— В итоге вы около часа пробыли в кафе?

— Да, где-то так.

Второй свидетель происшествия, с которым удалось поговорить, рассказал, что видел, как одного человека забрала скорая помощь.

— По-быстрому [его] в эту "скорую" закинули, я не знаю, но, по-видимому, он был уже мертвый.

А дальше нас просили подальше от места [отойти].

Там очередями стреляли, поэтому я не считал, [сколько было выстрелов].

— Вы уверены, что это были очереди?

— Конечно. Стреляли, скорее всего, из автомата.

— Сколько раненых вы видели?

— Я лично видел только одного сотрудника, который лежал, видимо, мертвый. Он был в форме, знаете, как постовой.