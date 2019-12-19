Андрей Войнич: Последние события вскрыли «ящик Пандоры» для Лукашенко 19.12.2019, 22:27

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Андрей Войнич

фото: из хроники facebook

Диктатор и сам понимает, что загнал себя в угол.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» и блогер Андрей Войнич прокомментировал в «Фейсбуке» аресты активистов накануне акции протеста против интеграции с Россией.

«Это же как надо было испугаться того, что помешают продать независимость страны, что в один день были арестованы самые реальные активисты?

Лукашенко вполне понимает, что сам загнал себя в угол и начинает вести себя закономерно, то есть кусаться и всеми силами избегать укусов, но к счастью это ему уже не поможет.

События последних месяцев уже вскрыли ящик Пандоры для диктатора, процесс пошел и остановить его он не в силах, потому что людей, желающих его ухода сегодня уже значительно больше, чем у него опричников, которые, кстати, уже начали сливать не только его, но и друг друга», - написал Андрей Войнич.