Только 1% считает: Конституция РФ правильная и по ней живет страна 19.12.2019, 22:40

Российские журналисты провели интересный опрос.

В России 25 лет назад 12 декабря было объявлено государственным праздником — Днем Конституции России. Каспаров.ru спросил у своих читателей об их отношении к Конституции. За неделю поступило 697 ответов.

Самым популярным оказался "Ее попирают власть и суды". Так ответили 456 участников опроса (65,4%).

105 человек (15,1%) считают, что Конституцию надо менять для того, чтобы изменить систему власти в стране. В том, что большинство россиян и не настаивает на соблюдении Конституции и, видимо, плохо знает ее, уверены 99 ответивших (14,2%).

Самыми непопулярными оказались ответы "Она правильная, страна живет по ней" — 7 человек (1%) и "Конституция вообще не нужна" — 30 (4,3%).