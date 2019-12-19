В Киеве, Вильнюсе и Нью-Йорке провели пикеты в защиту независимости Беларуси 1 19.12.2019, 23:00

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фото: Бесат

Представители белорусской диаспоры привлекают внимание мира к ситуации в нашей стране.

Около пятидесяти человек собралось возле российского посольства в Киеве на акцию против аннексии Беларуси. Протест организовало движение солидарности «Разам», передает «Радыё Рацыя».

В акции участвовали представители украинских и белорусских общественных объединений, движений и партий.

«Поглощение Россией Беларуси приведет к катастрофическим последствиям в странах Балтии, и в Польше. Это угрожает и Украине. Думаем, что должна быть реакция правительства, президента, Верховной Рады» , - заявил заместитель председателя Всеукраинского объединения «Свобода» Юрко Сиротюк. Он призвал белорусов не бояться и выходить на акции протеста против «углубления интеграции» с Россией.

Пикеты против «интеграции» Беларуси и России прошли сегодня также в Нью-Йорке и Вильнюсе.

В Нью-Йорке представители белорусской диаспоры вышли к зданию Организации объединенных наций в обеденное время - чтобы привлечь внимание как можно большего количества людей.

В Вильнюсе представители диаспоры пикетировали посольство Беларуси.