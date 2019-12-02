Bild: США введут санкции против «Северного потока-2» до 25 декабря 2.12.2019, 8:03

Под санкции попадет и компания, которая укладывает трубы и кабеля под водой.

Соединенные Штаты намерены ввести санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток – 2" до 25 декабря. Об этом, ссылаясь на свои источники, написала 30 ноября немецкая газета Bild, сообщает "Гордон".

По данным издания, под санкции, которые ограничат доступ к американскому рынку, в первую очередь может попасть швейцарская компания Allseas, специализирующаяся на укладке труб и кабелей под водой. Также в этот перечень, вероятно, будут включены немецкие компании, которые работают с "Газпромом" и финансово участвуют в строительстве газопровода.

Газета пишет, что глава комитета Сената США по международным отношениям Джим Риша подтвердил эту информацию журналистам во время конференции по безопасности в Галифаксе (Канада).

Риш говорил, что положение о санкциях против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2", будет включено в оборонный бюджет США на 2020 год.