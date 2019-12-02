«Чтобы жила Беларусь» 2.12.2019, 8:11

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В Слуцке вспоминали героев восстания под знаменем с Погоней.

«Тем, что пошли умирать, чтобы жила Батьковщина», – такой была надпись на знамени с Погоней, которая стал главным лозунгом и главным символом слуцких повстанцев. В ноябре-декабре 1920 года около 10 тысяч повстанцев больше месяца вели бои с силами Красной армии по всей Случчине. Они боролись против большевистского гнета и за власть Белорусской Народной Республики. Грозово, Семежево, Вызна, Тимковичи, Копыль, Слуцк и другие города и поселки были местами боев, пишет сайт телеканала «Белсат».

Некоторые из этих мест посетили активисты Консервативно-христианской партии – БНФ и их сторонники, чтобы почтить память героев-повстанцев – борцов за свободу и независимость Белорусской Народной Республики, – в 99-ю годовщину Слуцкого вооруженного восстания.

Празднование 99-й годовщины Слуцкого восстания завершилось митингом в Слуцке. В эти дни, когда вновь возник вопрос независимости Беларуси, организаторы памятной акции еще раз напомнили участникам и присутствующим о лозунге, под которым случчане подняли восстание: «Чтобы жила Батьковщина».

«Cлуцкое восстание сражалось за Беларусь, это нам напоминание, что даже в тех условиях белорусы взяли оружие в защиту своей страны», — заявил представитель КХП БНф Юрась Беленький.