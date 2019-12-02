Какие новости для семейного бюджета каждого белоруса принес декабрь? 1 2.12.2019, 8:14

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В новый месяц с новыми ценами.

Дорогими в декабре стали плохие привычки. Табачная фабрика «Неман» на 5 копеек повысила цены на сигареты «Пэл Мэл» и «Кент», а на «Вог» – на 10 копеек, пишет сайт телеканала «Белсат». Сейчас пачка последних обойдется в 3 рубля 80 копеек. Это много или мало, и сколько должны стоить сигареты?

«До двух рублей самая оптимальная цена была бы. Чтобы каждый мог позволить себе – тот, кто курит».

«Те цены, которые сейчас есть, их нужно оставить. Одна, две, три копейки – это как бензин. По копейке повышают, и выходит много».

«Должно стоить, как в Европе. Чтобы меньше курили».

«Я бы их вообще запретил. Я сам не курю уже лет тридцать и не хочу, чтобы кто-то вообще курил», — отвечают столичные курильщики.

Дороже будет стоить и мобильная связь. Абонентскую плату и стоимость минут повысил оператор А1. Взамен компания обещает предоставить клиентам больше интернет-трафика, СМС или позволить безлимитно пользоваться другими услугами.

Водителей, которые забыли переставить свою машину на зимние шины, с сегодняшнего дня ГАИ будет штрафовать на 12 с половиной рублей. Однако первый день зимы принес не только повышение цен и штрафы.

Хорошие новости для тех, кто хочет взять кредит. Займы для физических лиц подешевели на треть процентного пункта, а с начала года – на два с половиной. Минимальная ставка, определенная Нацбанком, сейчас меньше 13 процентов в год. Приемлема ли эта сумма?

«На потребительские нужды – я думаю, можно. А вот на квартиры – великовато. Простым людям будет сложно потянуть».

«Очень-очень высокая процентная ставка. Нереальные деньги».

«Кредит – это вообще современное рабство», – говорят жители Минска.

Однако даже финансовые неприятности отступают на второй план, когда наступают Рождество и Новый год. Почти 16 тысяч человек поставили свои подписи под петицией за то, чтобы сделать вторник 31 декабря выходным. Премьер обещал петицию рассмотреть, но решения пока не принял.