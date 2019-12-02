Вице-премьер Украины: Готовы принять в состав пару областей РФ 6 2.12.2019, 8:18

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Дмитрий Кулеба

Фото: УНИАН

Из состава Украины никакие области выходить не собираются.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о возможности "выхода из состава Украины ряда областей", пишет unian.net.

По словам Кулебы, из состава Украины никакие области выходить не собираются. "Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Вместо этого, готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни", - написал Кулеба на странице в Twitter.

Свою запись вице-премьер сопроводил картой Украины, на которой Кубань обозначена украинской территорией.