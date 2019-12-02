Вице-премьер Украины: Готовы принять в состав пару областей РФ

Вице-премьер Украины: Готовы принять в состав пару областей РФ6
- 2.12.2019, 8:18
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Из состава Украины никакие области выходить не собираются.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о возможности "выхода из состава Украины ряда областей", пишет unian.net.
По словам Кулебы, из состава Украины никакие области выходить не собираются. "Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Вместо этого, готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни", - написал Кулеба на странице в Twitter.
Свою запись вице-премьер сопроводил картой Украины, на которой Кубань обозначена украинской территорией.
Володін погрожує виходом областей із складу України. Вимушений його засмутити: ніхто нікуди не вийде. Натомість, готові прийняти пару областей РФ. Для відновлення історичної справедливості, демократичного управління, запровадження європейських стандартів життя🙂 pic.twitter.com/LmsSePmR3G— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 1 декабря 2019 г.