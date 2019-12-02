Треть россиян допускают свое участие в акциях протеста 4 2.12.2019, 8:23

ФОТО: ЕВГЕНИЙ ФЕЛЬДМАН/«МЕДУЗА»

Люди готовы митинговать из-за низкого уровня жизни.

Опрос «Левада-центра» показал, что 29% жителей России допускают вероятность проведения протестных акций. Лично участвовать в них готовы 19% опрошенных, пишет «Интерфакс».

Согласно исследованию, 30% россиян не исключают проведения акций протеста с требованиями социально-экономического характера. В частности, люди готовы митинговать из-за низкого уровня жизни.

Маловероятными политические и экономические протесты считают 66% и 63% граждан соответственно. Две трети россиян исключили вероятность своего участия в таких событиях.

Опрос был проведен с 21 по 27 ноября по репрезентативной выборке городского и сельского населения, в нем приняли участие 1610 человек из 50 регионов России.

Недавнее совместное исследование «Левада-центра» и Московского центра Карнеги показало, что за решительные перемены в России выступают 59% граждан. Доля россиян, которые придерживаются такого мнения, за два последних года выросла на 17%.

При этом больше половины жителей РФ (53%) заявляют, что реформы возможны лишь при условии серьезного изменения политической системы. На перемены с сохранением существующей системы согласны 34%.

Общество хочет радикальных перемен, но боится социальной платы за них, констатируют социологи. «Нарастает неудовлетворение работой государства. И все [желаемые] изменения не про демократию, а про людей. Нужны новые люди, а какие — непонятно», — объясняет социолог «Левада-центра» Денис Волков.

Реальные доходы россиян падают шестой год подряд — с момента присоединения Крыма и введения западных санкций. По итогам 2018 года почти 20% жителей РФ сообщили о снижении зарплат (данные РАНХиГС), в 2019-м каждый четвертый россиянин заметил ухудшение своего материального положения. Из России в настоящее время хотели бы эмигрировать 53% граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Этот показатель достиг максимума с 2009 года.