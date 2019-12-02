Дорожный сбор: цены на топливо подорожают сразу на 10 копеек? 37 2.12.2019, 8:38

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Существенно могут подорожать продукты питания.

По словам министра финансов Максима Ермоловича, Минфин подготовил проект указа, упрощающий порядок взимания сбора с одновременным усилением контроля за его уплатой. Дорожный сбор не будет привязан к прохождению техосмотра.

В качестве альтернативы обсуждается вариант включения сбора в стоимость автомобильного топлива, сообщает БелТА.

«Фактически это повышение ставок акцизов и повышение цен на топливо на внутреннем рынке. Здесь есть свои преимущества и недостатки — с одной стороны, существенно упрощает порядок уплаты сбора, но мы понимаем, что конечным плательщиком становится все население. А так как стоимость топлива имеет корреляцию с общестрановыми затратами, это неизменно отразится на общих ценах в экономике, в том числе и на самые массовые продукты».

Министр финансов Беларуси Максим Ермолович в интервью СТВ рассказал, насколько может возрасти стоимость топлива, если будет принят альтернативный вариант уплаты «дорожного сбора».

«Просчитывали разные варианты. Это больше 10 копеек».

По словам министра, вся эта нагрузка, которая составляет сотни миллионов рублей, через топливо распределяется практически на все перевозимые товары, включая продовольственную группу.

«Соответственно, это приведет к общему росту цен на продовольственные товары. То есть люди, у которых нет автомобилей, заплатят этот сбор. У которых есть автомобили — заплатят и через топливо, и через продукты питания».

Министр заключил: эта система в конечном итоге для граждан будет наименее справедливой, поскольку «мы потом не будем понимать, кто в итоге заплатит эту государственную пошлину».

Напомним, многие белорусские эксперты вовсе выступают за отмену дорожного сбора для Беларуси. Они считают, что для Беларуси, которая является транзитной страной, достаточно вкладывать бюджетные деньги и взымать пошлину за проезд иностранцев. С подобным предложением выступает и независимый профсоюз РЭП, который включил отмену пошлины в свою программу из 32 требований к властям.