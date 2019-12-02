Война иллюзий 2 Виталий Портников

2.12.2019, 8:50

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ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ

Чему Украина должна научиться у Финляндии.

80 лет назад Советский Союз без объявления войны напал на соседнюю Финляндию. Об этой войне практически не вспоминали в Советском Союзе, о ней особо не помнят на Западе, ее участников не приглашали в советские школы на уроки мужества и не приглашают в университетские аудитории поговорить об уроках войны. Коллеги из украинской редакции Би-Би-Си раскопали удивительную историю о последней живущей участнице финской войны из Киева. Так вот 101-летняя Екатерина Толстая, которая стала инвалидом после этой войны и участвовала в войне с Германией, не получала пенсию по инвалидности ветеранам войны именно потому, что финская война не была частью Великой Отечественной. И оформить себе такую пенсию смогла только после 2015 года, когда были приняты законы о декоммунизации, и в законодательстве Украины появилось понятие Второй Мировой войны.

Почему о финской войне не вспоминали, объяснить не сложно. Советский Союз эту войну не выиграл, Финляндия – как предполагалось – не стала еще одной союзной республикой. Западные страны, которые за два месяца до начала войны объявили войну Германии из-за нападения последней на Польшу, Финляндии практически не помогали, чтобы не втягивать СССР в войну на стороне Германии. Но и Германия Финляндии практически не помогала, так как по пакту Молотова-Риббентропа эта страна была отнесена к сфере влияния Советского Союза вместе со странами Балтии. Финляндия была практически брошена на произвол судьбы и вспоминать об этом как-то не очень приятно.

Тем более, что отсутствию «зимней войны» в памяти помогает и продолжение событий. Во Второй Мировой войне Финляндия была союзницей Германии, ее войска отвоевали территории, которые были после «зимней войны» переданы СССР и участвовали в блокаде Ленинграда. После перелома в войне Финляндия чудом избежала советской оккупации, зато на десятилетия оказалась во внешнеполитической сфере влияния Кремля, фактически пожертвовав внешнеполитическим суверенитетом ради сохранения свободы. И выйти из этой ситуации смогла только после краха Советского Союза. Так о чем тогда вспоминать?

Но вспоминать есть о чем. История «зимней войны» - это настоящее сражение иллюзий с обеих сторон, которое не прекращается и по сей день. Начнем с того, что среди историков до сих пор существует точка зрения, что если бы в Хельсинки согласились бы с требованиями Сталина, заинтересованного в переносе границы подальше от Ленинграда и передали бы Москве искомые территории, то войны можно было бы избежать. И этой точки зрения придерживаются сегодня и в Кремле. В 2013 году Владимир Путин заявил, что в войне против Финляндии СССР просто хотел «исправить ошибки 1917 года» и передвинуть границу подальше от Ленинграда (ничего не напоминает?). И понятно, что в 1939 году многие так и считали – что если бы удалось достичь прогресса в переговорах, войны бы не случилось.

Но это – ошибочная точка зрения, в основе которой – полное непонимание мотивов советских решений. По соглашению Сталина и Гитлера Финляндия должна была стать частью Советского Союза. Но при этом Сталин – в отличие от действовавшего нахрапом Гитлера – предпочитал осторожные шаги, которые не предполагали войны. То есть предпочитал спецоперации войнам, в этом Сталин был похож на Путина. Вторжение в Польшу было, по сути, тоже спецоперацией – страна уже была обескровлена гитлеровским вторжением, польская армия не ожидала удара в спину, СССР всего лишь «спасал» от войны украинское и белорусское население захваченных территорий.

Со странами Балтии Советский Союз договорился. В отличие от Хельсинки, Таллинн, Рига и Каунас пошли на уступки Москве и согласились на размещение на своей территории советских военных баз. Это размещение проходило как раз в те дни, когда СССР напал на Финляндию. При этом контингент Красной Армии в Латвии, например, был по своей численности равен латвийской армии. И естественно, оказался оккупационным контингентом. Поэтому когда через 8 месяцев начался второй этап спецоперации по присоединению Латвии, Литвы и Эстонии к СССР, правительства этих стран ничего не могли противопоставить Москве: оккупант находился не только на границах балтийских стран, а внутри их территории – в Палдиски, Хаапсалу, на островах Сааремаа и Хийумаа, в Лиепае, Вентспилсе, Приекуле, Питрагсе, Новой Вилейке, Алитусе, Пренае, Гайжюнае, Вильнюсе. Практически на момент коммунистических переворотов в странах Балтии они уже были оккупированы. И по этому же сценарию Путин пойдет, когда примет решение об аннексии Крыма – очевидно, что не в 2014 году, а намного раньше, когда в оккупационный контингент превращался Черноморский флот.

С Финляндией Сталин хотел поступить аналогично. Мы не знаем, какими были бы новые требования диктатора в случае, если бы финны приняли бы его предложения о переносе границ. Очевидно, что это был бы далеко не конец истории. Позиции правительства Финляндии ослабли, потом можно было бы требовать создания военных баз, вводить контингент, готовить переворот и присоединение к СССР.

Но финны не согласились. И тогда в Кремле решили, что следующую фазу спецоперации следует осуществлять немедленно. Красная Армия вошла в Финляндию для спасения финских рабочих и крестьян от буржуазного гнета, на оккупированной территории было создано коллаборационистское правительство «Финской демократической республики» во главе с лидером коммунистов Отто Куусиненом, обратившееся к СССР с просьбой о военной помощи… То есть весь сценарий присоединения Финляндии к СССР – по будущему балтийскому образцу – был 30 ноября 1939 года запущен.

Финляндию спасла – без преувеличения – только самоотверженность ее народа. Легкой прогулки у Сталина не получилось, война затягивалась и переставала быть спецоперацией. Но нам не стоит забывать, что в марте 1940 года эта война завершилась вовсе не безоговорочной победой финнов. Финскому правительству пришлось согласиться с подписанием Московского договора, значительно изменившему границы страны.

Казалось бы, разве это не победа, когда жертвуешь частью территории, а в результате сохраняешь суверенитет? Ведь Финляндия, в отличие от Латвии, Литвы и Эстонии, не вошла в состав СССР ни до, ни после Второй Мировой.

Но ведь это был еще далеко не конец. 31 марта 1940 года на сессии Верховного Совета СССР было принято решение о преобразовании Карельской АССР, входившей ранее в состав РСФСР, в Карело-Финскую ССР и о передаче этой новой союзной республике территорий, отторгнутых от Финляндии – притом, что финского населения на этих территориях не было, так как не нашлось финнов, которые захотели бы жить под властью оккупантов.

А председателем президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР стал… правильно, глава коллаборационистского правительства «Финляндской демократической республики» Отто Куусинен. Его жена в своих мемуарах рассказывала, что этот человек, «дослужившийся» после войны до постов члена Президиума ЦК КПСС и секретаря ЦК по идеологии, мечтал лишь об одном – стать президентом Финляндии. Так вот Карело-Финская ССР, просуществовавшая аж до 1956 года, и была той оболочкой, которая должна была в будущем поглотить Финляндию. Сталин не отказался от своих видов на Финляндию, точно также как Путин сегодня не отказывается от своих видов на Украину.

Просто уже через год с небольшим после подписания Московского мирного договора началась Вторая Мировая война, когда Сталину уже было не до Финляндии. А после победы в этой войне он стал мыслить уже не присоединением территорий, но имперскими сферами влияния. И его вполне устроила ситуация, в которой страны Балтии вновь вернулись в состав Советского Союза, а Финляндия стала частью сферы влияния большевистской империи.

Впрочем, если бы финны сдались в 1939 году, никакой сферы влияния и «финляндизации» бы не случилось. А случилась бы Карело-Финская ССР, которая вернула бы себе независимость только в 1991 году.

И об этом следует помнить странам, которые борются за свой суверенитет и противостоят российской агрессии. Нельзя сдаваться, нельзя идти на уступки и нельзя думать, что окончание войны – это отказ Кремля от планов по уничтожению украинской или грузинской государственности.

Украина выстоит, только если будет сражаться, даже если окажется в одиночестве. В противном случае за ее будущее никто не даст и ломаной гривны.

Виталий Портников, lb.ua