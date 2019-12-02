По решению суда многодетная семья из Гомеля должна отдать купленную ими квартиру осужденному 4 2.12.2019, 8:54

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Казус на грани абсурда.

Гомельчанин Андрей сообщил о своей проблеме в редакцию «Сильных новостей». «Квартирный вопрос» часто принимает самый драматический оборот. Но у этой истории — особо завернутый сюжет...

Мужчина рассказывает:

— В будущем детям нужно будет где-то жить и мы с женой решили приобрести для них квартиру. Конечно, средств у нас немного. Поэтому нашли по объявлению в газете подходящий вариант — «малосемейка» на Сельмаше. Квартира была в ужасном состоянии, поэтому пришлось делать полный ремонт. Поменяли все, что только можно было поменять. Затраты на ремонт составили примерно пятую часть стоимости квартиры. Также у прежнего владельца были долги по коммунальным платежам за несколько лет. Те задолженности, по которым не вышли сроки, я оплатил. И вот спустя полтора года нас вызывают в милицию и сообщают: квартира была продана незаконным способом. Начались судебные тяжбы. На все эти хождения по судам мы потратили много нервов и сил, но все безрезультатно.

Выяснилось следующее. На продажу квартиры была оформлена поддельная доверенность. Ее хозяин находился в местах лишения свободы за убийство человека и преступная группа мошенников воспользовались ситуацией. Жилье даже не было приватизировано и продававшие ее лица еще и просили у Андрея деньги на приватизацию. Но уже тогда эта просьба показалась ему сомнительной, и он ограничился только выдачей задатка. Сделка осуществлялась напрямую, без посредничества риэлтерского агентства.

Рискованные сделки

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. При этом, Андрей по делу проходил как свидетель, а не как потерпевший. В 2018 году эта группировка «черных риэлтеров» предстали перед судом и её участники были приговорены к различным срокам лишения свободы. Андрей также спросил у следователя, что ему делать с квартирой. И по его словам, получил такой ответ: «Хочешь — живи, а хочешь — продавай». Все это время на квартиру не накладывался арест. Андрей говорит:

— Через 3-4 месяца после суда я продал эту злосчастную квартиру за сумму, вдвое меньшую той, в которую она мне обошлась. Ведь мне сказали, что я в праве ей распоряжаться и дальше. А недавно прокурор подал иск в суд о признании сделки недействительной. В частности, в этом иске от меня требуют вернуть деньги человеку, которому я ее продал. Но ведь наша семья — тоже фактически пострадавшая от мошенничества сторона? А все документы, включая поддельную доверенность, как и сама сделка, проходили и регистрировались в администрации. В чем же моя вина? И где в нашей стране справедливость и забота о многодетных семьях и детях?

Но теперь, после приватизации, квартира уже стала собственностью первоначального владельца, отбывающего наказание за убийство. Андрей же потерял квартиру и еще должен выплатить ее стоимость. Компенсацию же своего ущерба он может требовать теперь от осужденных мошенников. По мнению же Андрея, поскольку виновные сейчас находятся в местах лишения свободы, взыскать с них какие-либо средства просто невозможно.

Зарплата заключенного — мизерная и этот процесс растянется на долгие годы. При этом надо учитывать инфляцию, проводить индексацию и прочее. Кроме того, от данных аферистов пострадал не один гомельчанин. Всего жертвами данной группировки «черных риэлтеров» стало около двух десятков человек. И на компенсацию по искам может образоваться очередь. Дело будет рассматриваться в суде Железнодорожного района.

Специалист, много лет проработавший в сфере сделок с недвижимостью, пояснил «Сильным новостям»:

— Мы стараемся избегать работы с доверенностями, составленными на имя лиц, находящихся в местах лишения свободы, в отдаленных регионах РФ, и тому подобное. Слишком велик здесь риск нарваться на неприятности. Итак почти каждая сделка с недвижимостью несет в себе подводные камни. Вы даже не представляете, какие преступные схемы здесь иногда раскручиваются.

В настоящее время супруга Андрея находится в родильном отделении и ждет ребенка.