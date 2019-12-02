Евгений Чичваркин: Путин — это цап-царап и вор 1 2.12.2019, 9:14

2,320

ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН

Беглый российский бизнесмен дал совет Владимиру Зеленскому перед встречей с главой Кремля.

История Евгения Чичваркина стала хрестоматийной для тех, кто мечтает добиться высот в жизни. Он прошел путь от торговца на рынке до создателя компании "Евросеть", ставшей в начале 2000-х крупнейшим сотовым ритейлером в России.

Последние годы Чичваркин живет в Лондоне, занимаясь продажей вина и ресторанным бизнесом в престижном районе Mayfair.

Балагур, гедонист, модник, мастер эпатажа и эксцентричный миллионер – таким знают Чичваркина по статьям в таблоидах и его страницам в соцсетях. Но при личной встрече за этим образом можно разглядеть драму человека, которого лишили родины.

Миллионы Чичваркину дались высокой ценой. Ему приходилось идти на сделки с совестью, снимаясь в агитке за Путина и Медведева, чтобы спасти "Евросеть". Не помогло. Как говорит сам бизнесмен, "шакалы есть шакалы".

Он не был дома 11 лет. Не смог убедить мать переехать в Лондон, а потом, потеряв ее, не решился приехать в Россию на похороны, чтобы не оказаться за решеткой.

В Киеве Евгений Чичваркин частый гость. Он поддержал Майдан, предлагал свою помощь команде Петра Порошенко. А потом и Владимиру Зеленскому.

В свой последний приезд в столицу Украины Евгений Чичваркин остановился в 11 mirrors hotel Владимира Кличко, с видом на Владимирский собор. Там же, в панорамном ресторане на 11 этаже, он согласился встретиться с журналистами "Украинской правды".

На интервью Евгений Чичваркин пришел заметно уставшим. Накануне он пережил бизнес-завтрак, мастер-классы, выступление на форуме и даже cмог cобрать на благотворительном аукционе фонда Tabletochki 2,5 миллиона гривен для нужд клиники "Охматдет".

Перед тем, как начать интервью, он попросит у официанта воду без газа. И лимон. Через 10-15 минут этот бесхитростный коктейль начнет, похоже, побеждать токсины, сделав известного бизнесмена менее интровертным.

Во время беседы будет постоянно бросаться в глаза ключ, болтающийся странной сережкой на левом ухе Евгения. Как станет ясно в конце разговора, именно в этой безделице скрыто то, что не дает покоя Чичваркину.

"Снится детство, когда ничего не болит"

– Ваша обложка в Facebook гласит: "Изгнан из ада с формулировкой: "Под*еб*вал чертей". Вы кого имели в виду?

– Чертей, которые временно, я надеюсь, захватили мою родину (пауза). В 17-м году (1917 год, свержение коммунистами монархии в России – УП).

– Путин – черт?

– Черт, конечно. Я не религиозный человек, но в переносном смысле, конечно, черт.

– А современная Россия – ад?

– Нет (категорично)! Это – рай, в котором временно черти правят бал.

– Вы 11 лет не были в России. Что вы думали в тот день, 22 декабря 2008-го, покидая родину?

– Я понимал, что – всё.

– Понимали, что Путин – надолго?

– Да, конечно, не было никаких сомнений. Совсем прямо панического страха у меня не было. Были обида, злость – она, собственно, никуда и не девалась.

– В интервью "Украинской правде" русский режиссер Виталий Манский сказал, что ему хватило полгода, чтобы заметить трансформацию Путина от победителя демократических выборов до самодержца. Вам сколько понадобилось?

– Очень отрезвляющим было дело ЮКОСа.

Когда уехал Березовский и Гусинский (медиа-магнат Владимир Гусинский и миллиардер Владимир Березовский покинули РФ в 2000 году – примю), было понятно, что это как-то нездорово, но это еще – плюс-минус.

Это вызвало тревогу, но еще было непонятно мне на 100%. Потому что все стремительно богатели, были даже попытки каких-то реформ. Была еще, очень условно, свобода слова.

А с делом ЮКОСа все встало на свои места. Насколько эта власть будет тоталитарной, насколько свирепой, не было понятно. Но то, что она таковой является, уже было понятно. Степени мы до конца не знали.

Мы и сейчас до конца не знаем. И когда они в толпу начнут стрелять, мы тоже, боюсь, не до конца будем знать.

– Какой видится Россия издалека? Имеете представление, что там происходит сейчас?

– Да. Похорошела Москва при Собянине (мэр Сергей Собянин – прим.). Реновация, все красиво (улыбается). Палатки снесли.

– Родина снится?

– (Вздыхает) Снится детство. Я в детстве. Это скорее ностальгия по детству, когда ничего не болит.

– "Как же хорошо мне тут. Не могу наглядеться", – написали вы вчера у себя на Facebook, выложив фото с видом на Владимирский собор.

– Ну да. Это утренняя дымка в Киеве такая морозная…

– Чем для вас хорош Киев?

– У нас какая-то взаимная любовь с киевлянами. Меня очень хорошо принимают, и мне очень комфортно. Обычно мачеха злая, а это – мачеха добрая. Я понимаю, что это не родной дом, но в метро так же пахнет. Как в Москве.

Летом, когда жарко, мне не хочется заходить. А когда заходишь с мороза, этот теплый воздух от шпал – приятно (расплывается в улыбке).

– Мы сейчас находимся в отеле, который принадлежит Владимиру Кличко. Кстати, вот там, за окном двухуровневая квартира его брата, мэра Виталия Кличко. Вы в ней были?

– (Смотрит с удивлением и интересом в окно). Не-е-ет.

– Вы живете в одном из самых дорогих и комфортных городов Европы. Сравнивая Киев и Лондон, как вы думаете, справляется ли мэр Кличко со своими обязанностями? Только честно.

– Я не очень хорошо знаю законодательство, какой у него размер бюджета. Подозреваю, что не настолько уж и большой. Понятно, что есть вопросы... По пробкам.

Я, наверное, соглашусь с критикой, что какие-то люди, которые у него работают – нечестные. Но у меня нет оснований думать, что он нечестный, вообще никаких. Это не тот человек, который будет что-то тырить.

Насколько он справляется как мэр? Я воздержусь от какой-то резкой критики. Понятно, что непаханное поле, что можно улучшить. Это ни для кого не секрет.

– Сейчас модно называть Киев "новым Берлином"...

– А мне не очень нравится Берлин.

Киев – нравится. Все, что построено после 1917 года, даже после 30-х, это очень удручающе выглядит. То, что построено после 90-х – это просто катастрофа. А если эти два слоя убрать, то это вообще просто идеальный мир (смеется).

– Не так много от него осталось.

– Много. Много. Вы себе не представляете, сколько в Москве снесли.

"По "Кварталу-95" я понимал, насколько все-таки есть разница в менталитете"

– Вы называли Виталия Кличко и Михаила Саакашвили самыми честными украинскими политиками.

– Ну, скорее всего, так оно и было.

– Кого сегодня можно добавить в этот ряд?

– Вы знаете, я не очень контачу с новой властью. Не очень слежу. Я ждал реформ, мне было интересно, что они будут делать. Пока из положительного только объявленная земельная реформа. Она, на мой взгляд, хорошая.

Это – дерегуляция. Человеку, наконец, не нужно будет спрашивать колхоз, шо садить (смеется). Земля должна покупаться и продаваться, как штаны, как бутылка с водой. Земля – это такой же товар. Она должна достаточно легко отчуждаться, передаваться, являться залогом и по-разному использоваться. Это способствует развитию экономики.

– У нас много говорят о смене элит в стране.

– Это факт, она произошла. Просто я пока не вижу, какие реформы эти новые элиты сделали или собираются сделать.

– На ваш субъективный взгляд, Зеленский годится на роль честного политика?

– Годится. Именно так – на роль годится (улыбается). А каким он будет – наверное, скоро все поймут. Я не берусь загадывать.

Пока доверие к нему большое, пока у него есть еще время на даже непопулярные шаги. Потому что какие-то серьезные реформы не могут быть совсем без жертв. Пока… Может быть, мне не попадаются на глаза эти планы по изменениям.

– Вы видели "Квартал-95"?

– Когда-то давно видел. По "Кварталу-95" я понимал, насколько все-таки есть разница в менталитете (между русскими и украинцами – прим.). Вот вроде на одних мультиках выросли, но какие-то вещи смешно, какие-то вещи... я не понимаю, почему все смеются.

Сейчас, после того, как я десять раз приехал, здесь выступал, плюс-минус начинаю понимать украинский. Как-то могу ловить, о чем говорят люди, более понятно становится, о чем этот юмор. Но он не близкий мне.

ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН

– В Украине принято считать, что украинцы – более европейцы, чем россияне.

– Это факт, абсолютно. Украина несколько раз уже показала, что хочет стать частью Европы. Первый Майдан, второй Майдан и голосование за Зеленского – это попытка вырваться от дремотной Азии и стать частью европейского мира.

Вот даже как молодежь выглядит, даже по поведению на массовых мероприятиях видно, что все очень хотят мирного, цивилизованного какого-то существования.

Вот я только что был на Ukraine WOW (интерактивная выставка современного искусства на железнодорожном вокзале Киева – УП) . И это абсолютно современная западная подача информации. Очень интересно, очень здорово. Без ура-патриотизма и рвания на себе рубашек. Это патриотизм здорового человека. Подача не через негатив, не через какую-то драму, а подача своей страны очень достойно.

– В 2014-м вы предлагали свои услуги Петру Порошенко. Почему не сложилось?

– В 2015-м. Там же идея была показать, как все открыто, и что не будет коррупции. Набрать каких-то понятных иностранцев и получить кредиты, получить молебны за кредиты (смеется). Получить эти деньги, и дальше тихо заниматься своим делом.

А мне это совершенно неинтересно – исполнять чью-то волю. Я, наверно, крайне неудобный.

Ну, во-первых, что такое бизнесмен во власти? Все в ужасе и все очень по-разному к этому относятся. Вот Америка попробовала, мнения очень здорово разделились. Но, судя по всему, Трампа переизбирают.

– Не жалеете, что не удалось попасть в команду Порошенко?

– Мне кажется, меня либо выставили бы так же, как Саакашвили, еще быстрее. Либо просто грохнули коррупционеры.

– Даже так?

– Ну, конечно.

– Зеленскому и его команде вы тоже предложили свою помощь.

– Да. Но им тоже неинтересно абсолютно.

– Чем бы вы могли помочь?

– Есть прекрасная книжка "Почему у Грузии получилось". Там простым языком написано, чем бы мне в целом хотелось бы заниматься, гипотетически. Изменить жизнь огромного пространства, сделать ее свободной, чтобы люди смогли проявить все свои таланты, применить знания.

Чтобы это все расцвело. Чтобы не было глупых ограничений, глупых налогов, глупых лицензий. Чтобы убрать руки государства отовсюду, чтобы была такая вольница с очень комфортным, но четким законом во главе.

Это круто, это интересно.

Если взять, сколько было глав государств в мире за последние 100 лет – это тысячи человек. А если взять реформаторов, то это десяток. Может быть, пятнадцать.

Если мы говорим о реформах, которые бы вели к свободе, к дерегулированию, к процветанию, в конце концов. Таких людей мало, и таким человеком быть очень круто.

– Петр Алексеевич на последних выборах получил электоральную пощечину…

– …это было просто соревнование антирейтингов. Просто люди их всех за постоянное вранье ненавидели уже.

– Как вы думаете, в чем была главная ошибка Порошенко?

– (Длинная пауза). "Армия, вера и язык" – это чистый путинизм. Это другими словами путинизм. И это то, от чего люди хотят здесь уйти.

Шагать строем и молиться в школах, и ограждаться ото всего мира – это современный путинизм. Это то, чего люди пытались избежать, выходя на Майдан в 2004 и с конца 2013 по 2014 год.

– Как говорится, с чем боролись, на то и напоролись?

– Нет, не напоролись. Третий раз проголосовали – два раза ногами и один раз в урнах – за то, чтобы быть в Европе.

Надо отдать должное Порошенко, что он (пауза) не кровожадный человек и по-честному отдал власть, как бы ему ни хотелось. Это заслуживает большого уважения.

"Путин и есть цап-царап. Путин – вор"

– Есть ли уже ошибки у Зеленского?

– Насколько я понимаю, в общей сложности, учитывая Кабинет министров, Раду и его самого, они могут проводить реформы уже сейчас.

Пока у меня вопрос. Я не понимаю, что будет. Мне очень хочется, чтобы были большие, серьезные изменения, мне очень хочется, чтобы как в Грузии или в какой-то другой форме они были. И Европа здесь не союзник.

Европе нужно, чтобы были дешевые ресурсы, рабочая сила. Европа, на самом деле, это такая нечестная социалистическая клоака. Несмотря на то, что там гораздо более честные суды, гораздо меньше коррупции, и именно личность, здоровье человека во главе угла, все-таки большинство европейцев считают вообще не зазорным жить за чужой счет. И их налоговая система, влезание государства в экономику сильно оттормаживает вообще возможный рост и развитие Европы.

Они топчутся на месте, стараясь работать как можно меньше, стараясь делать это чужими руками, за чужой счет. Слишком много социализма, слишком много Маркса.

– Украинский социолог Евгений Головаха назвал победу Зеленского трендом "приколизации мировой политики". Он имел в виду Трампа, Бориса Джонсона...

– О том, что Рейган был актером, тоже шутили много. А его реформы сделали американскую экономику очень сильной. "American boy, уеду с тобой" (улыбается) – это было при нем (хит группы "Комбинация" впервые исполнен в 1990-м, на следующий год после сложения полномочий Рейганом – прим.).

70% жителей мира относились к Америке хорошо при Рейгане. По-моему, такого больше никогда не было.

– Как воспринимается Украина Зеленского изнутри Европы? Или она на задворках внимания?

– Было много новостей, когда были активные военные действия. Ну, и когда Зеленского избрали – что выбрали человека, который сделал карьеру на стендап-комедиях. Это, конечно, вызвало интерес. Из серии "что интересного в мире" перед прогнозом погоды.

Украина была на пике новостей в начале 2014-го, после захвата Крыма, когда бомбили, когда убивали людей. С Украины начинали новости. В последнее время – нет.

– Как вы тогда, в 2014-м, наблюдали за этими новостями из Украины?

– Стыдобище просто абсолютное. Путин себя считает наследником КГБ и Россию – наследником СССР. Пока, грубо говоря, у братьев дома был разлад, украсть машину – это просто (говорит тише) пи*дец.

Как он недавно сказал "цап-царап". У них эти технологии – цап-царап, как сказал Путин (улыбается). Он и есть такой цап-царап. Путин – вор.

– Все ждут встречи Зеленского с Путиным. У Зеленского есть хоть какой-то козырь?

– (Задумывается). Козырь – то, что в этот момент у Путина фейковый рейтинг, а у Зеленского – все еще настоящий (смеется). Люди его поддержали, любят и ждут изменений. А от Путина никто ничего не ждет.

Все ждут, когда, к сожалению… "Лебединого озера". Я про нормальных людей. Про ненормальных людей мы даже не говорим.

– Если бы вам довелось встретиться с Зеленским перед его встречей с Путиным, что бы вы ему сказали о Путине?

– Он может быть харизматичным, обаятельным, может блажить.

Самое основное – не поворачиваться к нему спиной. И зашить карманы, чтобы не подбросил ничего и не утащил. Чтобы цап-царап не сделал (смеется). И руки потом помыть.

"До 2014 года украинских олигархов в Лондоне тоже называли русскими"

– В чем, на ваш взгляд, основная проблема Украины как государства в последние пять лет?

– (Длинная пауза). Как ролевые модели, по-прежнему многие подсознательно рассматривают Россию. И законодательство во многом копировали, и если посмотреть на жизнь элит, особенно до войны, во многом так или иначе равнялись на Москву.

Это ролевые модели соседей – Польши, России. За ролевую модель я бы порекомендовал взять, например, Канаду.

– Канада далеко.

– Далеко. Но она более правильно устроена. Или Америку, а не братьев славян. Потому что традиции – это как камни в карманах, они мешают развиваться.

То, что сделал Саакашвили и Каха Бендукидзе в Грузии – это было очень круто. Грузины уже строем ходить не смогут. Сложно будет загнать их в какое-то тоталитарное стойло. Выросло поколение, совершенно свободное, открыто мыслящих людей, которые верят в то, что вообще любые изменения возможны.

ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН

В России было даже несколько попыток изменения к либерализму. Но они топились в коррупции.

Олигархат, который определяет экономическое... даже не скажу "развитие", экономическую жизнь страны. Им всем комфортно, они не хотят изменений особенных.

Сорт рыбы, который отлично водится в мутной воде. Им в чистой и ясной непонятно, как будет.

– С кем-то из украинских олигархов вы знакомы?

– Да. Несколько человек, которых можно назвать олигархами.

– Какими они вам кажутся?

– Точно умными, ну конечно. Во-первых, это, в основном, очень умные люди. Очень образованные, умные, понимающие, поэтому они таковыми и стали. Амбициозные. Но вот целеполагание разное абсолютно.

– В Лондоне что-то знают об украинских олигархах?

– До 2014 года украинских олигархов тоже называли русскими. Это начало делиться только после военных новостей.

Давайте факт. 80% случаев отмывания денег связано с русскими фамилиями в Великобритании. Точка. Это – медицинский факт.

– Вам это не мешает?

– Очень мешает. Всегда все проверяют, с недоверием смотрят. Новые бизнесы очень тяжело начинать. Особенно что касается финансового лицензирования, все очень плохо.

– Недруги по-разному вас называют. Например, "прокладкой западных спонсоров Навального".

– (Удивленно).О-о-о!

– Кем вы себя ощущаете? Политическим беженцем? Космополитом? Жертвой путинского режима?

– Я папа Ярослава, Марты и Алисы (дети Евгения – прим.). И улучшатель этого мира (улыбается).

– В одном рекламном проспекте о вашем выступлении вас назвали "гедонистом 80-го уровня".

– Спасибо.

– Интересно, от чего вы больше всего удовольствия по жизни получаете?

– (Пауза). От ласки, от нежности.

– Какой ваш главный факап в жизни?

– Когда выехала съемочная группа снимать ролик про Путина (вероятно, речь идет о видеоподдержке Медведева и Путина на выборах в 2008 году – прим.)... О том, что участвую в ролике про Путина, я узнал приблизительно за час до съемок. Кремль говорит: "Так, сейчас к тебе приедут, снимут тебя".

Я говорю: "У кого есть актерское образование, кто профессиональный актер?". Там вышла девушка. Я говорю: "Вот глядя в зал, возьмите микрофон и скажите честно: "Я люблю советскую власть" – так, чтобы вам поверили".

Вот так и я стоял перед зеркалом и тренировался, чтобы мне поверили. В общем, это было абсолютно… Нет на свете страшнее измены, чем измена себе самому. Я посчитал, что это поможет спасти компанию ("Евросеть" – прим.). Но шакалы есть шакалы.

– Вы до сих пор об этом вспоминаете?

– Естественно. И мне люди припоминают.

– Часто приходилось самому себе изменять?

– Зачастую, да, приходилось, несколько раз.

– Ради компании. Ради чего еще?

– Ради денег, ради компании. (Пауза). Ради любимой женщины. Давай так: ради любимой женщины, ради компании, ради денег (смеется).

"Не понимаю, что обидного в слове "мокша"

– Один мой коллега за мои русский язык и донецкое происхождение называет меня в шутку "мокшей". Вы говорили, что ваш прадед – мокша.

– Да, у меня 7% финно-угорской крови.

– Для вас эти корни что-то значат?

– Один раз меня остановил мент на Рублевке, посмотрел и говорит: "А ты не из Саранска?". Я говорю: "Нет".

"Ты – мокша". Я говорю: "Ну, у меня есть какая-то часть". Он говорит: "Я узнал тип лица, размер костей не скроешь. Ладно, аккуратнее, товарищ водитель! Нарушаете, превышаете. Проезжайте!". Вот такой случай был (смеется).

– У нас этим словом бросаются как ругательством.

– Знаете, ругательное слово для мокши – это "мордва". Это – эрзи и мокши, две нации, которые близкие, но с разными языками и разной культурой. Которые жили бок о бок, которые были объединены оскорбительным когда-то словом "мордва" (Мордовская АССР – УП). От того, что лицо большое, широкое. Это как сказать "узкоглазый".

– Вы этот вопрос изучали?

– Я почитал, мне было интересно. Язык странный. Они с Финляндии спустились и вдоль Волги расселились. В слове "мокша" я не вижу ничего обидного.

Носителей языка (мокшанского – прим.) крайне мало. В селах еще есть. Песни красивые. Поэтому я не понимаю, что обидного в слове "мокша". Это народ, который сумел не раствориться внутри Российской империи.

– Что вы чувствуете, когда у вас спрашивают в Европе, кто вы по национальности?

– Всегда говорю, что русский. Это – как имя.

Ну, что я чувствую, когда называю себя Женей? Я – Женя. Таким родился, так назвали.

– И никакого дискомфорта не ощущаете?

– Не-е-е-т, ни в коем случае! Я вполне горжусь тем, что я русский. В какие-то моменты бывает стыдно, если мы смотрим новости. Но я то нормальный русский, а там показывают Путина. Он – ненормальный русский.

– Вы еще не оставляете надежду, что сможете попасть на родину?

– Угу. В четырехкилограммовой баночке. Когда человека кремируют, остается четыре килограмма. Шучу.

Как-то не думал об этом. Я не думаю, что я доеду.

– Но если бы это все-таки случилось, куда первым делом пошли?

– По центру погулять, посмотреть, как похорошела Москва при Собянине (смеется). В Питер обязательно.

– И последнее. Скажите, этот ключ на вашем ухе от чего?

– Мне его подарили на 45-летие (отметил 10 сентября 2019 года – прим.). Выглядит один в один как ключ от моей двери. От моего самого первого дома.

– Где он?

– Ленинский, 95. Юго-запад Москвы.

***

3 апреля 2010 года, спустя полтора года после эмиграции Евгения Чичваркина в Британию, в квартире кирпичного многоэтажного дома по адресу Ленинский проспект, 95 в Москве обнаружили мертвой 60-летнюю маму бизнесмена.

За два дня до смерти женщина отпраздновала свой юбилей. Ее тело с травмами головы нашла домохозяйка. По официальной версии Людмила Чичваркина умерла не насильственной смертью. Евгений Чичваркин уверен, что это было убийство.

Приехать на похороны мамы в Россию, где на него были заведены уголовные дела, Чичваркин не смог.

После финального вопроса журналистов "Украинской правды" о ключе в ухе, Евгений Чичваркин снимает петличный микрофон, встает и включает на своем смартфоне ролик в YouTube. Женщины в красочных национальных нарядах поют народные мокшанские песни, которые звучат в ресторане отеля с панорамным видом на Киев, как эхо другого мира.

О чем поют мокшанские женщины, понять невозможно. Но лицо "гедониста 80-го уровня", подсвеченное экраном смартфона, расплывается в почти счастливой, детской улыбке.