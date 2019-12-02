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Правда о «выборах»
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США одобрили вступлении Северной Македонии в НАТО

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  • 2.12.2019, 9:16
США одобрили вступлении Северной Македонии в НАТО

Балканская страна стала на шаг ближе к членству в Альянсе.

Соединенные Штаты ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в своем аккаунте в Twitter, пишет РБК.

«Еще один шаг к тому, чтобы приветствовать Северную Македонию в качестве 30-го союзника НАТО!», — написал он.

В начале февраля парламент Греции проголосовал за ратификацию протокола о вступлении Северной Македонии в альянс. Его поддержали 153 депутата из 294. Протокол о вступлении республики в НАТО также подписали страны-члены Североатлантического альянса.


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