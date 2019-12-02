Рик Перри ушел в отставку с поста министра энергетики США 2.12.2019, 9:35

Рик Перри

Фото: ЕРА

Он заявил, что для него было честью работать с Дональдом Трампом.

Министр энергетики США Рик Перри 1 декабря покинул свой пост. Об этом он сообщил в Facebook, пишет "Гордон".

"Сегодня я прощаюсь с министерством энергетики США. Для меня было честью и привилегией служить в администрации президента Дональда Трампа. Спасибо моей жене, детям и американскому народу за предоставленную возможность", – написал Перри.

Перри возглавил министерство энергетики США в марте 2017 года вскоре после инаугурации Трампа.