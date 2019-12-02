Отстать от Китая 2 2.12.2019, 10:14

Фото: bankoboev.ru

Россия на глазах превратилась в лузера.

Российских путешественников в Китай неприятно поражает технологическая отсталость России. Наша страна на глазах превратилась в лузера, выходит из потерянной путинской двадцатилетки рыхлым государством с санкционной одышкой, не имеющим перспектив.

Последний пример, пишет Telegram-канал «СерпомПо».

Россия. Путин одобрил строительство моста через Лену. Ура! Не прошло и 10 лет. В Якутии праздник. История тянется, как минимум с 2012 года. Но это еще только «одобрил», а построить обещают к 2025 году. Что получится со сроками на деле – неизвестно. На письме главы Якутии Путин оставил резолюцию-анекдот: «Ситуация созрела до реализации». Вспоминается Высоцкий: «Ну и невеста вся в прыщах – созрела, значит».

Но, в конце концов, если даже построят – мост и мост. Вряд ли в нем будет что-то необычное. Разве что побьют рекорд космодрома «Восточный» и Олимпиады по воровству. «Мы верим твердо в героев спорта».

Китай. В провинции Гуандун, над одним из ущелий на высоте 500 метров воздвигнуто (инженерное чудо – «стеклянный мост» — Huangtengxia Tianmen Sky Walk

Что сравнимо с небоскребом в 166 этажей. Вечером включается самый большой в мире круглый водопад с эффектной подсветкой. Это выглядит словно кадр из фильма о фантастическом будущем. Можно снимать в «Звездных войнах».

Российская пропаганда скрывает от российских граждан огромные технологические успехи Китая, его все более футуристический образ. Не только в столице, но и в провинции. Двадцать лет Путина на их фоне убого выглядят. Запад не догнали, от Востока отстали. Зато крымировали Россию.