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Правда о «выборах»
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В США возможный конкурент Трампа выбыл из президентской гонки

  • 2.12.2019, 10:25
В США возможный конкурент Трампа выбыл из президентской гонки
Джо Сестак
Фото: CBSN

Он заявил о недостаточной поддержки в национальных СМИ.

Бывший конгрессмен и член Демократической партии США Джо Сестак сообщил о прекращении борьбы за пост президента Соединенных штатов. Об этом он написал в Twitter, сообщает liga.net.

Причиной отказа от дальнейшего участия он назвал недостаточную поддержку в национальных СМИ.

Справка. Кандидат в президенты от Демократической партии будет избран в ходе праймериз, запланированных на февраль–июнь 2020-го.


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