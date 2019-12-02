В США возможный конкурент Трампа выбыл из президентской гонки 2.12.2019, 10:25

Джо Сестак

Фото: CBSN

Он заявил о недостаточной поддержки в национальных СМИ.

Бывший конгрессмен и член Демократической партии США Джо Сестак сообщил о прекращении борьбы за пост президента Соединенных штатов. Об этом он написал в Twitter, сообщает liga.net.

Причиной отказа от дальнейшего участия он назвал недостаточную поддержку в национальных СМИ.

Справка. Кандидат в президенты от Демократической партии будет избран в ходе праймериз, запланированных на февраль–июнь 2020-го.