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Фотофакт: Как великие люди распределяли свой день

  • 2.12.2019, 11:04
Фотофакт: Как великие люди распределяли свой день

Марсель Пруст любил поваляться в кровати до трех, а то и четырех часов дня.

Кто из знаменитых художников и писателей работал по утрам, а кто — ночью? Как распоряжались временем Вольтер и Гюго, Фрейд и Пикассо?

По книге Мейсона Карри «Режим гения: Распорядок дня великих людей» составили инфографику, изображающую привычки известных людей, пишет журнал «Нож».

В книге собраны повседневные ритуалы более 150 знаменитостей. В ней говорится, что Тулуз-Лотрек делал наброски в кабаре и борделях, то и дело прикладываясь к бутылке. Гертруда Стайн утверждала, что достаточно писать полчаса в день — к концу года из этого выйдет приличный том. Трумен Капоте называл себя «абсолютно горизонтальным писателем», предпочитая работать лежа. Марсель Пруст любил поваляться в кровати до трех, а то и четырех часов дня.


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