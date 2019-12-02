Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска 1 2.12.2019, 11:35

Фото: РИА «Новости»

За ноябрь текущего года в Сахалинэнерго произошло 26 технологических инцидентов.

Энергоблок №2 на Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после официального пуска, однако сейчас он работает по графику. Об этом сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь ПАО «Сахалинэнерго» Маргарита Татарова.

Представитель энергохолдинга отметила, что после отключения в оперативном режиме задействовали резервное оборудование, что позволило свести к минимуму перерыв в снабжении потребителей. Татарова добавила, что сейчас на предприятии выявляют причины случившегося и разрабатывают меры по предотвращению подобных случаев. «Сейчас специалисты ищут выработку технических решений для устранения инцидента», — сказала она.

Всего, по словам пресс-секретаря ПАО «Сахалинэнерго», в ноябре текущего года в энергохолдинге произошло 26 технологических инцидентов.

Сахалинская ГРЭС-2 — один из четырех проектов строительства тепловых мощностей на Дальнем Востоке. Ее построили взамен предыдущей ГРЭС, введенной в эксплуатацию в 1965 году. В мае 2018 года ГРЭС-2 подключили к единой энергетической системе острова, она работала в тестовом режиме. Объект ввели в эксплуатацию 25 ноября.