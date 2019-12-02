Зеленский назвал условия проведения выборов на Донбассе 12 2.12.2019, 12:27

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Владимир Зеленский

Также президент Украины назвал три темы, которые затронет на «нормандской встрече».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только при условии вывода всех незаконных вооруженных формирований, и назвал три главные темы, о которых планирует говорить на "нормандской встрече" в Париже.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский рассказал в интервью западным СМИ Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

По его словам, есть три пункта, выполнение которых покажет, действительно ли все стороны стремятся закончить войну.

"Первое – это обмен пленными, с предполагаемыми сроками. Я уверен, что Франция и Германия поддерживают это, и пока я не вижу, почему Россия может быть против. Но есть очень деликатные вопросы. Например, боевики на Донбассе подтверждают список заключенных, но у нас есть данные об очень отличающемся количестве (пленных)", – сказал Зеленский.

"Вторая история, которая очень сложна, – это перемирие. На всех встречах в Минске, со всеми договоренностями и объяснениями, она – среди первых, самых важных моментов. Но даже если обстрелы стали реже и число жертв стало значительно меньше, это не прекратилось", – добавил он.

"И третий момент, прежде чем приступить к выборам, – это полный вывод всех незаконных военных формирований – не важно, какого рода, в какой форме и с каким оружием", – отметил глава государства.

Он добавил, что Украина бесспорно стремится к решению этих трех главных вопросов: "Но мы посмотрим, действительно ли этого хочет Россия".

Зеленский отметил, что без вывода сил боевиков Украина не согласится на выборы.

"Выборы проходят по украинскому законодательству. И украинский закон исключает присутствие боевиков. Все украинские партии должны иметь доступ (к участию в выборах), наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия. Если там будут вооруженные группировки, ни одна партия туда не поедет", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что не согласен с пунктом Минских соглашений, согласно которому "сначала – выборы, а затем – контроль над границей". "К сожалению, здесь у нас есть противоречия. И, конечно, их нужно решить", – сказал он.

Зеленский категорически отверг возможность возвращения контроля над Донбассом военным путем в случае провала мирных переговоров.

"В любом случае я не начну войну на Донбассе. Однако я знаю, что есть много горячих голов, особенно среди тех, кто сейчас выходит на улицы, говоря: давайте отвоюем Донбасс назад! Но какой ценой? Я считаю, что этими людьми управляет предыдущая власть. И, честно говоря, меня это удивляет. Да и не только меня – спросите об этом зарубежных политиков", – сказал Владимир Зеленский.

Встреча в Нормандском формате с участием глав Украины, России, Франции и Германии состоится 9 декабря в Париже.