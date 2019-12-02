Леонид Кулаков в суде: Колхозной диктатуре — баста! 3 2.12.2019, 12:31

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Леонид Кулаков

Бой еще продолжается.

«Сегодня в Первомайском суде на Толбухина судят пять человек: Ольгу Николайчик, Нину Багинскую, Дениса Красочку, Кацору Е.Г. и вашего покорного слугу. Начало заседания — в 11.30. Не сдадимся, бой еще продолжается. Пощады от проклятой власти никто не просит. На самом деле — очень приятно быть в прекрасной и веселой команде гражданская кампания «Европейская Беларусь». Жыве Беларусь! Колхозной диктатуре — баста!», — написал в «Фейсбуке» активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков.