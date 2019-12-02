закрыть
2 декабря 2019, понедельник, 15:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

Леонид Кулаков в суде: Колхозной диктатуре — баста!

3
  • 2.12.2019, 12:31
  • 3,043
Леонид Кулаков в суде: Колхозной диктатуре — баста!
Леонид Кулаков

Бой еще продолжается.

«Сегодня в Первомайском суде на Толбухина судят пять человек: Ольгу Николайчик, Нину Багинскую, Дениса Красочку, Кацору Е.Г. и вашего покорного слугу. Начало заседания — в 11.30. Не сдадимся, бой еще продолжается. Пощады от проклятой власти никто не просит. На самом деле — очень приятно быть в прекрасной и веселой команде гражданская кампания «Европейская Беларусь». Жыве Беларусь! Колхозной диктатуре — баста!», — написал в «Фейсбуке» активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков.


популярное за неделю

Мнение

Их боится диктатор
Их боится диктатор Андрей Исаков
Нас объединяет неприятие колхозной эстетики
Нас объединяет неприятие колхозной эстетики Ирина Халип
Мы — сила
Мы — сила Максим Винярский
«Цап-царап» провалился в спорте
«Цап-царап» провалился в спорте Игорь Эйдман