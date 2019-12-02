закрыть
2 декабря 2019, понедельник, 15:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

На этой неделе в Беларуси ожидается первая метель

  • 2.12.2019, 12:46
  • 2,031
На этой неделе в Беларуси ожидается первая метель
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Синоптики рассказали, какой будет погода на неделе.

По прогнозам синоптиков Белгидромета, в ближайшие дни в нашей стране будет снежно, дождливо, туманно и скользко. Во вторник и воскресенье – немного холоднее, в среду, четверг, пятницу и субботу – теплее, передает belmir.by.

Во вторник 3 декабря ночью 0..-5, днем -3..+2. Ночью и утром на большей части территории, днем по юго-востоку снег, слабая метель. Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

В среду 4 декабря ночью -1..-8, днем -1..+5. Ночью местами, преимущественно по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории кратковременный снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица.

В четверг 5 декабря ночью -3..+3, днем 0..+5. В отдельных районах небольшие кратковременные осадки – дождь и мокрый снег. Местами туман, слабый гололед.

В пятницу 6 декабря ночью -5..+1, днем -1..+5. Без существенных осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку небольшие кратковременные осадки – дождь и мокрый снег. Местами туман, ночью и утром слабый гололед.

В субботу 7 декабря ночью -6..+1, днем -1..+5. Ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории кратковременные осадки – дождь и мокрый снег. Местами туман, ночью и утром слабый гололед.

В воскресенье 8 декабря ночью -3..+3, днем -3..+3. На большей части территории кратковременные осадки – мокрый снег, дождь. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица.


популярное за неделю

Мнение

Их боится диктатор
Их боится диктатор Андрей Исаков
Нас объединяет неприятие колхозной эстетики
Нас объединяет неприятие колхозной эстетики Ирина Халип
Мы — сила
Мы — сила Максим Винярский
«Цап-царап» провалился в спорте
«Цап-царап» провалился в спорте Игорь Эйдман