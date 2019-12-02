На этой неделе в Беларуси ожидается первая метель 2.12.2019, 12:46

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Синоптики рассказали, какой будет погода на неделе.

По прогнозам синоптиков Белгидромета, в ближайшие дни в нашей стране будет снежно, дождливо, туманно и скользко. Во вторник и воскресенье – немного холоднее, в среду, четверг, пятницу и субботу – теплее, передает belmir.by.

Во вторник 3 декабря ночью 0..-5, днем -3..+2. Ночью и утром на большей части территории, днем по юго-востоку снег, слабая метель. Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

В среду 4 декабря ночью -1..-8, днем -1..+5. Ночью местами, преимущественно по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории кратковременный снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица.

В четверг 5 декабря ночью -3..+3, днем 0..+5. В отдельных районах небольшие кратковременные осадки – дождь и мокрый снег. Местами туман, слабый гололед.

В пятницу 6 декабря ночью -5..+1, днем -1..+5. Без существенных осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку небольшие кратковременные осадки – дождь и мокрый снег. Местами туман, ночью и утром слабый гололед.

В субботу 7 декабря ночью -6..+1, днем -1..+5. Ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории кратковременные осадки – дождь и мокрый снег. Местами туман, ночью и утром слабый гололед.

В воскресенье 8 декабря ночью -3..+3, днем -3..+3. На большей части территории кратковременные осадки – мокрый снег, дождь. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица.