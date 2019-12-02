Отмыть гимнастерку 4 Александр Гольц

2.12.2019, 13:47

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Александр Гольц

Не случайно российское начальство обратились ныне к истории.

Исполняющий обязанности районного прокурора в Твери выступил с судьбоносной инициативой — предложил демонтировать мемориальные доски, установленные 30 лет назад на здании местного мединститута.

В 30-х годах прошлого века в здании располагалось областное управление НКВД со своей внутренней тюрьмой. Там, согласно показаниям бывшего начальника этого управления, которые он дал в 1991-м следователям Главной военной прокуратуры, расстреливали людей, как советских граждан, так и пленных поляков. Но теперь прокурорские выяснили: оказывается, эти признания не подтверждаются данными, которые тогда же, в начале 1990-х, были представлены Федеральной службой контрразведки, предшественницей ФСБ. А так как архивы ФСБ до сих пор засекречены, то, по прокурорской логике, нет никаких данных, что массовые убийства совершались именно в этом здании. Стало быть, репрессии не доказаны и мемориальные доски надлежит снять. К тому же к доскам эти возлагают цветы делегации из Польши, которая является, как известно, недружественным государством. И, как указывается в представлении прокуратуры, эти визиты «создают дополнительную угрозу безопасности обучающихся и педагогических работников». Ни больше ни меньше.

И это не единичный случай. Правоохранительные органы в компании с находящимися в действующем резерве «общественниками» неуклюже, но старательно опровергают факты массовых убийств, совершенных сотрудниками советских спецслужб в 30-х – 50-х годах, и пытаются инициировать преследование тех, кто об этих преступлениях говорит. Так, созданное министром культуры Мединским Военно-историческое общество регулярно проводит раскопки в лесном массиве Сандармох в Карелии.

Массовые захоронения там в конце 1990-х обнаружил руководитель карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев (в 2016-м его облыжно обвинили в изготовлении детской порнографии; историка оправдали, но тотчас взяли повторно, теперь уже по столь же надуманному обвинению в растлении несовершеннолетних). Многочисленными документами подтверждается: именно в Сандармохе чекисты расстреливали заключенных с Соловков. Экспедиции же «военных историков» поставили себе целью доказать: найденные останки принадлежат не репрессированным, а красноармейцам, которых могли расстрелять финские солдаты во время войны.

Министерство природных ресурсов Пермского края выписало предупреждение и штрафы краевому отделению общества «Мемориал» и его руководителю за то, что мемориальцы обустроили памятник репрессированным литовцам и полякам в заброшенном поселке Галяшор, а также навели порядок на местном кладбище. Осуществили, мол, незаконную порубку деревьев.

Показательно, что инициаторы этих абсурдных дел (точно так же, как и следователи по «московскому делу») совершенно не заморачиваются тем, чтобы представить хоть сколько-нибудь правдоподобное подтверждение своих версий. Очевидно, что команда избавиться от любых напоминаний о сталинских репрессиях последовала с самого верха. А в этом случае, как отлично известно силовикам, за усердие, даже если оно не по разуму, не наказывают.

Сигнал был дан два года назад, в декабре 2017-го. Тогда Владимир Путин со сподвижниками праздновал 100-летие спецслужбы, из которой они все вышли. В официальной «Российской газете» было опубликовано интервью нынешнего директора ФСБ Александра Бортникова, в котором он дал такое объяснение массовых репрессий: «Угроза надвигающейся войны требовала от советского государства концентрации всех ресурсов и предельного напряжения сил, скорейшего проведения индустриализации и коллективизации». В том же тексте Бортников утверждал, что «архивные материалы свидетельствуют о наличии объективной стороны в значительной части уголовных дел, в том числе легших в основу известных открытых процессов». Ну а теперь опираясь на архивные материалы, а точнее, на отказ их предоставить, прокурорские работники в Твери требуют демонтировать доски в память репрессированных.

Здесь чрезвычайно любопытно, почему нынешние российские спецслужбы и правоохранительные органы так старательно заботятся о чести мундира, вернее, о чистоте гимнастерки работников НКВД. Казалось бы, единственный разумный подход в деле воспитания новых поколений фээсбэшников — полное и абсолютное отрицание какой-либо связи сегодняшней спецслужбы с палачами из 1937-го. Ан нет, эту связь старательно подчеркивают. «Как бы ни менялись эпохи, абсолютное большинство людей, выбирающих эту трудную профессию, всегда были настоящими государственниками и патриотами, которые достойно и честно выполняли свой долг, на первое место ставили службу отечеству и своему народу», — говорил Владимир Путин на праздновании 100-летнего юбилея спецслужбы.

Не случайно российское общество, а за ним и российское начальство обратились ныне к истории. С одной стороны, то, что сотни людей регулярно приходят к Соловецкому камню на Лубянке, чтобы вспомнить жертв сталинских репрессий, доказывает: думающие люди отдают себе отчет в том, к чему ведет нынешний авторитарный тренд в развитии (точнее, в деградации) страны. С другой — нарастает желание власти оправдывать прошлое и сегодняшнее беззаконие исторической необходимостью. Вчера расстреливали в условиях неизбежно приближавшейся войны, расстреливали, чтобы обеспечивать мобилизацию. Сегодня сажают «несогласных», чтобы противостоять враждебному западному вмешательству.

В этом случае логично подчеркивать связь нынешней охранки с ее предшественниками. Если так, то вполне естественно бросить все силы на то, чтобы приуменьшить размеры зверств в 30-х. А еще лучше заставить общество забыть о них, отбелить, насколько возможно, гимнастерку НКВД, залитую кровью расстрелянных…

Александр Гольц, «Ежедневные журнал»