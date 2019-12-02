В Мали погиб белорусский сержант Французского легиона 2 2.12.2019, 14:29

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У него остались четверо детей.

В Мали во время боевой операции против джихадистов произошло столкновение двух вертолетов, в результате которого погибли 13 французских военнослужащих. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Елисейского дворца.

Среди погибших — белорусский сержант Французского легиона Андрей Жук, об этом сообщил Сharter97.org его бывший сослуживец. Информацию также подтверждают французские СМИ. Андрей Жук вступил в Французский иностранный легион почти 11 лет назад. У него остались четверо детей.

Помимо пяти коротких миссий в Гайане и Джибути, легионер участвовал в операциях в Афганистане (2010–2011 годы) и Мали (2018 и 2018–2019 годы).