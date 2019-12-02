Пинчане: Для Лукашенко — новый медцентр, а у нас ни одного томографа 8 2.12.2019, 15:06

Фото из архива Медиа-Полесья

Пациентов на обследование возят в Барановичи.

Пока для Лукашенко и его окружения на спецболницу с новейшим оборудованием тратят нами заработанные сотни миллионов долларов, в Пинске, а в городе живет примерно 140 тысяч человек, нет ни одного исправного компьютерного томографа! И это в 21 веке в центре Европы! Пинчане возмущены - на что мы налоги платим!

В Пинске всего один магнитно-резонансный (МРТ) и два компьютерных томографа (КТ). Последние два аппарата неисправны, поэтому не эксплуатируются - они изношены на 100%, пишет media-polesye.by.

Есть необходимость в покупке нового оборудования. Планируется, что в первом квартале 2020 года для онкологического диспансера будет приобретен высокоточный компьютерный томограф японского производства.

На сегодняшний день, при острой необходимости, пациентов пинских центральной больницы и онкодиспансера транспортируют на обследование в Барановичскую больницу.

Что касается очереди в поликлинике, то в этом случае предлагают либо записаться и ждать, либо рекомендуют пройти исследование в других учреждениях здравоохранения страны на платной основе. Каждую ситуацию в поликлиниках и больницах города готовы обсуждать индивидуально.

Кстати, компьютерный томограф не работает и в Лунинеце, в нем вышла из строя рентгеновская трубка.

Комментарий главврача разместили несколько беларуских интернет-площадок, вот как отреагировали на сообщение пользователи сети:

Анатолий: - Продать ледовый дворец и купить оборудование в больничку.

Сергей: - Пусть те средства, которые решили бес толку потратить на ФК «Волна», лучше пусть приобретут необходимое оборудование для медучреждений, от которого будет гораздо больше пользы...

Роман: - На фоне этой новости особо кощунственно выглядят 750 тысяч долларов, потраченных на хоккейный клуб «Пинские ястребы» в этом году, и 1 миллион тех же долларов, которые рассчитывают потратить на футбольный клуб «Волна» в следующем. Сколько на эти деньги можно купить томографов, кто в курсе?

Влад: - Штуки 4 КТ можно купить... МРТ 3 штуки, цены есть в свободном доступе.

Дмитрий: - Ну, 4 КТ или 3 МРТ не купишь. Не забывай стоимость самого аппарата это полдела. Один аппарат МРТ от закупки, установки и введения в оборот стоит минимум 2 млн. долларов. Вот два КТ не китайcко-белоруccкой сборки, это, конечно, же да. Но давайте не будем забывать, в какой стране живем.

Татьяна: - Конечно, для нашего города это очень плохо, ведь речь не идет об обследовании вообще, а томограф и МРТ это очень результативное оборудование. Обидно за Пинск.

Ленка: - Платно? Так у нас же все законопослушные граждане налогоплательщики и медицина, вроде как, бесплатная? Бесплатная очередь на МРТ в Пинске на 2 года, вы в курсе?

Витя: - Зато Европейские игрища успешно провели. Всего-то 265 млн. долларов потратили.

Zver: - Это в принципе все, что нужно знать о стране для жизни. На такой большой город и даже томографа нет, о чем вообще можно говорить? Нужно валить из страны - будущего здесь нет.

Ирина: - Так в зону обслуживания Пинска входят еще и районы: Пинский, Столинский, Ивановский и, возможно, Лунинецкий. Что нам делать? В Минск ехать? Там в некоторых медцентрах КТ и МРТ круглосуточно работают и, видимо, не на пустом месте.

Виктор: - Предлагают либо записаться и ждать, либо рекомендуют пройти исследование в других учреждениях здравоохранения страны на платной основе.

И куда ехать? В Минск? Так туда вся республика едет.

В других городах ситуация не лучше, наверняка. Своих желающих хватает. Может, все-таки проще было бы обеспечить необходимым на местах? За одни Европейские игры сколько можно было бы купить всего! Ведь МРТ, УЗИ и тому подобное - это не прихоть, а острая необходимость. Так еще, вдобавок ко всему, люди же за обследования готовы платить деньги. И худо-бедно, но затраты хоть как-то окупаются. Но даже за деньги невозможно пройти! Очереди, очереди...