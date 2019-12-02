Хватит нас иранить! Вадих Эль-Хайек

2.12.2019, 15:18

Протесты в Ираке, 24 ноября 2019

Фото: AFP

Волна ближневосточных революций докатилась до Ирака и Тегерана.

Уже третий месяц в Ираке продолжаются массовые протесты, в ходе которых погибли несколько сотен человек, десятки тысяч были ранены. Самые кровавые столкновения между правоохранителями и протестующими имели место в городах южного Ирака — Басре, Насерии, Нежефе, в порту Ум Каср и в столичном Багдаде. Люди вышли на улицы, протестуя против коррупции, а также влияния на внутреннюю политику и экономическую ситуацию шиитских вооруженных групп, лояльных Ирану.

Иран получил полное влияние на внутреннюю политику Ирака в 2003 году, благодаря Америке. Американцы в ходе вооруженной операции Iraqi freedom фактически зачистили силовое поле Ирака, допустив на место устраненной полиции и армии проиранские шиитские группировки. С тех пор эти группировки глубоко проросли вглубь иракской политической системы. Сунниты, составляющие большинство населения страны, при новом режиме оказались серьезно ущемлены: среди них распространилась массовая безработица, инфраструктура суннитских районов не развивалась, нередко они подвергались бытовым унижениям со стороны шиитов.

И вот иракцы вышли на улицы: в первую очередь протестовать против коррупции, непотизма, а кроме того — против политики и действий Ирана и его шиитских союзников в Ираке.

Отношения между Ираном и Ираком раскалены многие десятилетия, в течение которых они бьются за влияние в регионе. В сентябре 1980 года президент Ирака Саддам Хусейн начал войну с Ираном, она продлилась восемь лет. В ходе этой войны погибли сотни тысяч человек с обеих сторон. Хусейн, который считался самым сильным лидером арабских суннитов, был крепким партнером Советского Союза. Именно СССР помог ему в этой войне с Ираном: оружием, амуницией и советниками.

Война так и не окончилась чьей-либо победой, однако оставила у фундаменталистского религиозного режима в Иране большое желание отомстить. Что и было сделано с приходом американцев. Иран тогда закрыл глаза на то, что Америка — «Большой Шайтан» — оккупировав Ирак, разместилась буквально у его границ. Вашингтон, со своей стороны, старался не замечать, как Тегеран обеспечивал долгожданное восхождение шиитского полумесяца — от Ирана, через Ирак и Сирию до Ливана, непосредственно граничащего с Израилем.

Однако этот компромисс имел серьезные геополитические последствия. По сути, эта совокупность факторов: американская оккупация и притеснение шиитами иракских суннитов — и стала одной из основных причин скорого рождения Исламского государства (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в РФ организация — Ред.) в Ираке.

Прессинг шиитских групп в отношении суннитов повторился и в Сирии, и в Ливане — что также оказало немалое влияние на становление ИГИЛ.

Плоды такой политики пожинают до сих пор — не только в регионе, но и в мире.

Этой осенью, вскоре после начала событий в Ираке, массовые акции протеста вспыхнули и в Ливане, и в самом Иране. Протестная волна накрыла три четверти территорий шиитского полумесяца — не затронув только Сирию, где и без того с 2011 года идет гражданская война с участием шиитов — не только местных, но и из Ирака, Ливана и Ирана.

Судьба нынешних протестов, во многом схожих в своей сути, складывается по-разному. В Ливане премьер-министр ушел в отставку по требованию протестующих вскоре после начала массовых митингов, что несколько снизило накал протестных страстей и предотвратило акты вандализма и гибель людей. Его коллега из Ирака вышел в отставку только на днях — после гибели сотен сограждан от рук сотрудников правоохранительных органов и шиитских вооруженных группировок, а также после нападения протестующих на консульство Ирана в Нежефе. (Консульство было сожжено, иранский флаг сорван, вместо него водружен флаг Ирака).

Массовые протесты в Иране начались 15 ноября, граждане вышли с требованиями к правительству и Корпусу стражей исламской революции: прекратить тратить деньги народа Ирана на участие в вооруженных конфликтах в секторе Газа, Сирии и Ливане.

Главная речевка этой революции: «Ни Газа, ни Ливан — моя жизнь за Иран».

Люди крайне обозлены на Хезболлу и Хамас, которые, имея собственные армии, являются очень серьезными политическими и силовыми игроками в регионе.

Как складывается судьба протеста в Иране, известно немного — в связи с отключением интернета в стране. Известно, что погибли десятки, тысячи ранены, многие арестованы или просто исчезли. При этом никакие чиновники так и не признали требования протестующих, а наоборот обвинили их в том, что они действуют в интересах западных государств.

Впрочем, аналогичные обвинения звучали в адрес протестующих и в Ливане, и в Ираке, что не повлияло на их решимость стоять до конца. Похоже, арабская осень наступила для всех репрессивных режимов, дотянувшись даже до Персидского залива.

Вадих Эль-Хайек, «Новая газета»