Компания из «дела Втюрина»: Этот фигурант у нас никогда не работал 2 2.12.2019, 15:45

Андрей Втюрин

КГБ ошибся?

В деле о взятках, где одним из обвиняемых проходит бывший силовик Андрей Втюрин, есть фигурант Владимир Казанцев — гражданин РФ, который назван в пресс-релизе КГБ представителем компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком».

Как заявили Office Life в «Смартлабс», такой человек у них никогда не работал.

Редакции также удалось узнать, что сейчас в «Смартлабс» работает только несколько человек. У них нет даже своего колл-центра. Все звонки обрабатывает другая компания — «Инлайн Телеком Солюшнс».

Как сообщалось, «Инлайн Телеком Солюшнс» является основным учредителей «Смартлабс» (доля в компании 99,9%). Сама она принадлежит кипрской «Силконет Энтерпрайзис Лимитед».

В «Инлайн Телеком» также отрицают, что у них работал человек с такой фамилией.

Напомним, с задержанием Втюрина ряд Telegram-каналов и СМИ заявили, что заместитель государственного секретаря Совета Безопасности был задержан по подозрению в подготовке покушения на Лукашенко.