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Правда о «выборах»
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В Беларуси клиентов такси развозят компании «Бомжевоз» и «Нищеброд»

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  • 2.12.2019, 15:49
  • 1,059
В Беларуси клиентов такси развозят компании «Бомжевоз» и «Нищеброд»

Эти компании - партнеры «Яндекс.Такси».

The Village Беларусь обратил внимание на партнеров «Яндекс.Такси». Автомобили их компаний могут приехать на вызов клиента. Речь идет о компаниях «Бомжевоз» и «Нищеброд».

Это не шутка: на странице сервиса в разделе «Партнеры» в списке указаны 520 партнеров. Большая часть из них зарегистрированы как ИП. Кроме прочих, в число партнеров «Яндекс.Такси» входят ЗАО «БомжевозГрупп» и ЗАО «НищебродКомпани». Каждый из них предоставляет услуги как по тарифу «эконом», так и по тарифу «бизнес».


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