Крупнейший банк США прогнозирует падение цен на сырье в 2020 году 1 2.12.2019, 16:13

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Нефть Brent подешевеет, считает JP Morgan.

Стратеги JPMorgan Chase & Co. прогнозируют, что ожидаемое в следующем году ускорение глобальной экономики обеспечит инвесторам отдачу ниже среднего от инструментов с фиксированной доходностью, валют и сырья, передает finanz.ru.

Можно ожидать, что облигации развитых рынков будут отставать: JPMorgan прогнозирует убытки в однозначных величинах, такие же потери может принести сырье. Инвесторы заработают на других активах, но не в том же объеме, который обычно можно зафиксировать при восстановлении экономики, отмечает банк.

Облигации компаний инвестиционного уровня, премии по которым уже являются низкими, обеспечат доход в однозначных величинах, а отдача от высокодоходных бондов США и корпоративных облигаций развивающихся стран составит 5-9%, прогнозирует JPMorgan.

"Это не тот спектр отдачи, которого ждут многие в переломный для мировой экономики момент", - написали в обзоре в пятницу Джон Норманд, Мислав Матейка, Дубравко Лакос-Буджас и другие стратеги JPMorgan. "Причина в необычной макро- и политической обстановке в сочетании с высокой сравнительной стоимостью большинства FICC", - отметили они, имея в виду инструменты с фиксированной доходностью, валюты и сырьевые активы.

В прошлом, когда глобальный рост ускорялся после спада в середине цикла - как в 1995, 1999, 2012 и 2016 годах, - защитные активы приносили доход ниже среднего или же отрицательный, а циклические активы, в том числе облигации компаний, активы развивающихся стран и сырье, - выше среднего, свидетельствует анализ JPMorgan.

Также на 2020 год они прогнозируют:

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