В Орше cудят активиста «Европейской Беларуси» Дмитрия Козлова 5 2.12.2019, 16:25

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Фото: Радыё Рацыя

Блогер был кандидатов в депутаты от гражданской кампании.

Youtube-блогера из Орши Дмитрия Козлова, известного как Серый кот, сегодня, второго декабря, будут судить за участие в якобы несанкционированном массовом мероприятии. Известно, что протокол на Козлова был составлен за акцию "Встреча свободных людей", которая прошла 16 ноября на площади Свободы в Минске, пишет ПЦ "Весна".

Блогера вызвали повесткой к старшему участковому Оршанской РОВД Лилии Трушко 30 ноября в качестве "участника административного процесса". Позже стало известно, что из отделения милиции он попал в изолятор временного содержания, до суда.

Сегодня утром Дмитрия Козлова привезли в Оршанский райотдел милиции и объявили, что процесс будет происходить там, а не в суде. Туда же привезли еще несколько человек из ИВС, но с 12:45 судья Екатерина Можейко объявила перерыв на неопределенный срок.

Об этом сообщила в Facebook журналистка Елена Степанова. Позже стало известно, что заседание все же состоится в Оршанском районном суде.

Примечательно, что изначально рассмотрение административного дела блогера был назначен на шестого декабря в суде Московского района Минска. Какой был смысл задерживать его до суда в Орше, пока неясно.