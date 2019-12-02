Какой будет зима в Беларуси после аномально теплой осени 4 2.12.2019, 16:54

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Какая погода ждет нас в ближайшие три месяца?

Небольшой мороз продержится недолго. Уже в среду, 4 декабря, рассказал naviny.by начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский, с Атлантики начнет поступать более теплый воздух, в Беларуси потеплеет, пройдет дождь и мокрый снег. Не обойдется без гололеда.

Атмосферные процессы, особенно в первой половине декабря, еще сохраняют черты переходного сезона. Поэтому в первом зимнем месяце нередко наблюдается неустойчивая погода со значительными колебаниями температуры воздуха.

Довольно часто первая пятидневка и даже первая декада месяца бывают очень теплыми. Этот год не исключение.

«Первая декада прогнозируется несколько теплее климатической нормы, — рассказал Александр Беганский. — Температурный фон будет слабоотрицательным в ночные часы и слабоположительным днем. Во второй половине месяца прогнозируется неустойчивый характер погоды. Периоды похолодания будут сменяться оттепелями, выпадающие осадки будут в смешанной фазе».

В целом декабрь прогнозируется несколько теплее обычного — средняя месячная температура воздуха ожидается на 1°С выше климатической нормы (-1 -5°С).

В среднем по стране в декабре температура воздуха первой декады составляет -2,4°С, причем она колеблется от -3,9°С на северо-востоке до -0,4°С на юго-западе страны. В среднем за декаду выпадает 15 мм осадков (34% месячного количества).

Вторая декада холоднее первой в среднем на 1°С. В самую холодную третью декаду средняя температура воздуха составляет -4°С. Холоднее всего на северо-востоке (-5,3°С), теплее всего — на юго-западе Брестской области (-2,3°С).

В декабре мы редко видим солнце — продолжительность солнечного сияния за месяц составляет 24-33 часа.

Самым теплым выдался декабрь 2006 года со средней республиканской температурой воздуха +2,6°С, что на 5,9°С выше климатической нормы. Холодная погода (ниже климатической нормы на 3-6°С) отмечалась в декабре 1959, 1963, 1969, 1995, 1996, 2001, 2002, 2010 годов. Очень холодным (на 6,7°С ниже климатической нормы) выдался декабрь 1978 года, когда средняя температура воздуха составила -10°С.

Абсолютный минимум декабря (-38,6°С) был отмечен на метеостанции Езерище в 1978 году, абсолютный максимум температуры воздуха в декабре (+14,5°С) был зарегистрирован в Бресте в 1961 году.

Снег обычно ложится на большей части Беларуси в первой-второй декадах декабря, в крайних южных районах — в третьей декаде. Его высота к концу месяца достигает в среднем 4-10 см.

В этом году в декабре будет идти то снег, то дождь, сказал Александр Беганский: «Надеяться на то, что снег как выпадет в декабре, так и останется лежать, не приходится. Так в последние годы происходит довольно-таки редко. Мы, конечно, снег увидим, но такого, чтобы он лег высотой 40 см, а мы им наслаждались, не будет. Хорошо, если какой-то устойчивый снежный покров образуется во второй половине первого месяца зимы».

Противоречивые прогнозы на зиму

Белгидромет не делает прогнозов на сезон. При этом, говорит Александр Беганский, если верить американским синоптикам, то зима в Северном полушарии будет суровой и снежной.

Напомним, что в 2017 году было много спекуляций на тему самой холодной зимы столетия. Для нашей территории прогноз не сбылся, отметил Александр Беганский. А вот в США та зима действительно была холоднее обычного: «Зимой 2017 года частично замерз Ниагарский водопад».

Прогноз американцев на эту зиму противоречит данным российских метеорологов, которые обещают зиму холоднее, чем в прошлом году, но теплее, чем обычно.

В частности, Росгидромет прогнозирует, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России, пограничной с Беларусью, температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений.

В 2018 году ежегодный прогноз на отопительный сезон российских синоптиков в отношении пограничных с белорусской территорией попал в точку. По оценкам Гидрометцентра России, оправдываемость прогноза за последние 18 лет колебалась в пределах 58-81%.

Влияет ли на погоду зимой то, какой была осень?

Влияет ли на погоду зимой то, какой была осень, спросили naviny.by у Александра Беганского.

А в этом году осень «получилась вполне европейской» — температура воздуха и в октябре, и в ноябре была на несколько градусов выше климатической нормы.

За всю историю метеорологических наблюдений в Беларуси самой холодной оказалась зима 1939-40 гг. со средней температурой -10,9ºС.

По словам эксперта, прямой связи между погодой в одну пору года и в другую нет. Однако в природе действует закон сохранения энергии:

«К примеру, был очень теплым апрель и май, июнь аномально жарким, а июль оказался дождливым. Так что вполне вероятно, что если у нас теплая осень, то какой-то из зимних месяцев или март может оказаться холоднее обычного».