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Правда о «выборах»
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Леонид Заико о работе Турчина на посту вице-премьера: Он там был скорее тормозом

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  • 2.12.2019, 17:06
  • 2,606
Леонид Заико о работе Турчина на посту вице-премьера: Он там был скорее тормозом
Леонид Заико

Экономист не заметил в работе Турчина прорывов.

Лукашенко отправил первого вице-премьера Турчина руководить Минской областью. Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико не заметил в работе Турчина прорывов.

«Наблюдал за Турчиным – особых проявлений новаторства за ним не замечал. Может кто-то увидел – я ни разу не обнаружил. Да, он работал с предпринимателями по вопросам либерализации бизнеса, но по моей информации он там был скорее тормозом», – сказал «БП» Леонид Заико.


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