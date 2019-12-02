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Правда о «выборах»
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Вячеслав Грецкий: Матч всех звезд – это вызов, который я готов принять!

  • 2.12.2019, 17:33
Вячеслав Грецкий: Матч всех звезд – это вызов, который я готов принять!
Вячеслав Грецкий
Фото: hcdinamo.by

Нападающий минского «Динамо» поделился мнением о попадании на Матч всех звезд КХЛ.

«Огромное спасибо всем за доверие и поддержку! Честно говоря, попадание в число претендентов на Матч звезд стало большим сюрпризом, но сейчас это вызов, который я готов принять! Спасибо каждому, кто голосовал!

Спасибо минскому «Динамо» за промоушен! Спасибо тренерскому штабу за возможность проявить себя в КХЛ! Спасибо лиге за одобрение кандидатуры. Ну, и спасибо Уэйну за популярность. Поедем удивлять!» – написал Грецкий в своем Instagram, передает «Трибуна».


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