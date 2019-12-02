Какие товары белорусы покупали в «черную пятницу» 8 2.12.2019, 17:43

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Некоторые компании растянули распродажи на несколько дней.

По всей Беларуси 29 ноября прошла «черная пятница». Скидки на товары и услуги в этот день достигали 70%, а в некоторых случаях — и 90%. Ритейлеры рассказывают, что белорусы активно скупали телевизоры, пылесосы, смартфоны и фитнес-браслеты. Из особенностей нынешней «черной пятницы» — распродажи устроили не только магазины и онлайн-торговля, но и заведения общественного питания, спортивные клубы и даже банки. При этом некоторые компании растянули распродажи на несколько дней, а отдельные — даже недель, пишет tut.by.

Ритейл: «Многие откладывали покупки, чтобы приобрести технику по максимально выгодной цене»

Среди самых популярных товаров, которые белорусы скупали в «черную пятницу», оказались телевизоры, пылесосы, смартфоны компьютерная периферия (гарнитуры, мышки, клавиатура), посуда, отмечает заместитель директора по коммерческим вопросам компании «Электросервис и Ко» Сергей Куликов. Специалист рассказывает, что «многие люди сознательно откладывали покупки на этот период, чтобы приобрести интересующую их технику по максимально выгодной цене».

— Мы также заметили, что еще с начала ноября многие ритейлеры, как мелкие, так и крупные, запустили «черную пятницу». По сравнению с прошлым годом конкуренция во всех отраслях стала гораздо больше и информирование покупателей началось с самого начала ноября. Мы, в свою очередь, готовились к проведению этой акции с начала осени, — говорит Сергей Куликов. — Проводить ее одним днем — невероятная нагрузка не только на наш сайт и магазины, но и на самих покупателей, ведь пятница — будний день. После работы нужно ехать в магазин, в спешке выбирать нужный товар, отстоять в очереди, чтобы его оплатить. А если покупка оформляется в рассрочку — то еще и дождаться, пока освободится кредитный специалист. Именно по этим причинам мы запустили акцию 21 ноября.

В интернет-магазине 21vek.by в этом году «черная пятница» растянулась почти на весь ноябрь.

— В последние годы «черная пятница» для нашего региона давно перестала быть одним днем — теперь это просто «черный ноябрь». Предложений на рынке много, за один день невозможно охватить их все, поэтому мы распределяем такие акции в течение ноября: и покупатель находит то, что ему интересно, и мы успеваем удовлетворить спрос, — рассказывает бренд-менеджер 21vek.by Анастасия Костюгова.

По ее словам, среди популярных товаров — бытовая химия, мелкие товары для дома, бытовая техника, в том числе кофемашины, мебель, товары для домашних животных и автомобильные товары.

В интернет-магазине portative.by рассказали, что у них в «черную пятницу», которая растянулась на 29 и 30 ноября, активнее всего покупали фитнес-браслеты, беспроводные наушники, внешние аккумуляторы.

Как сайты торговых сетей выдержали наплыв покупателей

В прошлые годы нагрузка на некоторые интернет-магазины в «черную пятницу» возрастала в разы. В этом году многие крупные ритейлеры растянули «черную пятницу» на несколько дней, но нагрузка все равно в основной день распродаж была выше, чем в обычный день.

— Интернет-площадки заранее и серьезно готовились в этом году — провели нагрузочные тестирования, увеличили производительность сайтов. Мы в свою очередь увеличили емкость нашей инфраструктуры на 30%. Мы также усилили дежурство в ночь и день распродаж, — рассказывает Денис Отвалко, технический директор хостинг-провайдера hoster.by, обслуживающего более 60% белорусских сайтов. — Поэтому сайты всех наших клиентов выдержали пиковые нагрузки. А они, по сути, длились целый месяц — «черный» ноябрь".

Сколько денег белорусы тратят в «черную пятницу»

По данным портала black-friday.global, средний чек в Беларуси в этом году в «черную пятницу» составил 147 долларов, а в прошлом году — 143. В США, к примеру, по данным портала, в среднем потратили 515 долларов, а в России — 136.

По данным опроса портала, среднестатистический белорус планирует потратить на распродаже 300 рублей (примерно 147 долларов). Лидер здесь — США, где участники распродажи планируют потратить по 485 долларов. При этом 36% белорусских респондентов уже определились, что именно хотят купить на распродаже в этом году.