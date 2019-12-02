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Границы областей Беларуси изменились

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  • 2.12.2019, 18:05
  • 4,319
Границы областей Беларуси изменились
Иллюстрационное фото

Это сделали впервые за много лет.

Государственный комитет по имуществу Беларуси сообщает: вступил в силу указ Лукашенко №104 от 15 марта 2019 года, пишет the-village.me.

Этим указом изменяются административно-территориальные единицы Беларуси, проще говоря — изменяются границы районов и областей (а еще города Жодино).

— Границы этих административно-территориальных единиц были установлены более 60 лет назад, в 1950-е годы, графическим способом на основе имевшегося в то время картографического материала. С течением времени из-за мелиоративных и культуртехнических работ, строительства объектов транспортной инфраструктуры границы перестали совпадать с твердыми контурами местности (реками, мелиоративными каналами, дорожной сетью, лесными массивами, просеками и другими), — сообщает пресс-служба Лукашенко.

Таким образом, с 1 декабря этого года установлены новые границы Брестской, Гродненской и Минской областей.

Самое крупное изменение — «переезд» деревни Корытница из Лидского района в Дятловский. Эта деревня была единственной в Лидском районе на левом берегу Немана. В 2012 году здесь построили новый деревянный мост для связи деревни с райцентром, но уже в 2016–м его смыло паводком. Решили, что проще привязать деревню в Дятловскому району.

И если увеличение территории городов (особенно Минска) случаются регулярно, то такой серьезный сдвиг границ районов и областей — впервые за много лет.


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