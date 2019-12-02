Парламент Азербайджана решил самораспуститься 2.12.2019, 18:32

В стране пройдут выборы, оппозиция выступила против.

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана днем 2 декабря принял обращение к президенту Ильхаму Алиеву с предложением о самороспуске и проведении в стране внеочередных парламентских выборов, сообщает Крым.Реалии.

За принятие этого решения проголосовали 99 депутатов, один депутат

проголосовал против, еще один депутат воздержался.

Перед голосованием вице-спикер парламента Бахар Мурадова и спикер Октай Асадов зачитали депутатам обращение правящей партии власти страны "Новый Азербайджан" ("Йени Азербайджан"). В нем было сказано о необходимости "обновления" Милли Меджлиса.

Очередные выборы в парламент должны были состояться в ноябре 2020 года. Но теперь решение о том, когда они пройдут, будет принимать президент Азербайджана.

Оппозиция в лице Национального совета демократических сил (НСДС) уже выступила против назначения досрочных выборов и считают, что они еще больше усилят власть семьи Алиевых.

"В стране существует серьезная социальная и политическая напряженность, ни одна из ветвей власти не является легитимной. До сих пор проведенные муниципальные, парламентские, президентские выборы и референдумы не были демократическими, не отражают волю народа и это порождает политическую напряженность, – настаивают представители движения. – Досрочные парламентские выборы преследуют цели отнюдь не проведения демократических реформ,а дальнейшую концентрацию власти в руках одной семьи".

"Проведение выборов раньше времени мотивировано соображениями застать общество и оппозицию врасплох для облегчения фальсификации выборов", – считают в НСДС.