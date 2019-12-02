Польша - один из наиболее активных членов НАТО 1 2.12.2019, 19:04

Страна-соседка Беларуси внесет один из основных вкладов в инициативу по обеспечению готовности НАТО.

Польша внесет один из основных вкладов в инициативу по обеспечению готовности Североатлантического альянса. Об этом в преддверии саммита в Лондоне сообщил посол Польши в НАТО Томаш Шатковский, передает «Польское радио».

Вышеуказанная инициатива заключается в том, чтобы к следующему году в распоряжении НАТО было 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей, готовых к действию в течение 30 дней.

Посол Польши в НАТО заявил, что этот вопрос станет одной из тем саммита Альянса с участием президента Польши Анджея Дуды, который начнется завтра, 3 декабря, в Лондоне.

«Польша станет одним из основных государств в нескольких бригадах этой инициативы. Это говорит о том, что Польша является одним из наиболее активных членов НАТО. Мы также работаем над тем, чтобы внести свою лепту по части авиации и морского флота. Более подробную информацию на тему участия Польши в инициативе по обеспечению готовности НАТО представит президент в рамках саммита в Лондоне», - отметил Томаш Шатковский.

Инициатива по обеспечению готовности Североатлантического альянса – это силы, которые должны ответить на атаку в рамках второй волны. Первыми должны будут реагировать национальные союзные войска конкретного государства, многонациональные батальоны НАТО и так называемые силы быстрого реагирования Альянса, готовые отреагировать на кризис в течение недели.