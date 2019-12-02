Андрей Шевченко стал лидером необычного рейтинга на Евро-2020 1 2.12.2019, 19:43

Андрей Шевченко

Сборная Украины по футболу пример участие в финальной стадии чемпионата Европы.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко является самым молодым наставником среди команд, которые примут участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, пишет apostrophe.ua.

43-летний Шевченко в любом случае останется лидером данного рейтинга, даже в случае того, если на Евро-2020 пробьется сборная Северной Македонии, тренер которой Игорь Ангеловски старше украинца на 120 дней.

Также довольно молодыми тренерами являются 45-летний Райан Гиггз (Уэльс) и 46-летний Роберто Мартинес (Бельгия). Самым старшим среди тренером является 67-летний Шенол Гюнеш (Турция).

Напомним, что сборная Украины на Евро-2020 попала в группу С вместе с командами Нидерландов и Австрии. Четвертым соперником украинцев будет победитель стыковых матчей пути A или D. Четвертая команда будет определена следующим образом: если Исландия, Болгария или Венгрия выиграют Путь A, они отправятся в группу F; победитель Пути D попадет в группу C. Если Путь А выиграет Румыния, она отправится в группу C; победитель Пути D попадет в группу F.

Чемпионат Европы 2020 года станет первым, который пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА). Подобное нововведение приурочено к 60-летию с момента первого чемпионата Европы.